Calderano e Takahashi nas quartas do Grand Smash da Suécia; onde assistir e horário
Brasileiros disputam segunda partida nesta quarta-feira (20)
Após vencerem a primeira partida no Europe Smash da Suécia, em Malmö, a dupla Hugo Calderano e Bruna Takahashi estão nas quartas do torneio. O casal enfrentará, nesta quarta-feira (20), os japoneses Sora Matsushima e Satsuki Odo em busca da classificação para a semifinal do torneio. O Sportv (TV fechada) e a CazéTV (YouTube) transmitem, às 9h55 (de Brasília), o duelo.➡️Clique para assistir no Sportv
➡️ Além de Hugo Calderano, quantos brasileiros disputam o WTT da Suécia?
A dupla segue como única representante brasileira na chave mista do Grand Smash. Em uma partida tranquila, nesta terça-feira (19), os brasileiros superaram os australianos Nicholas Lum e Yangzi Liu por 3 sets a 1.
Como funciona o Grand Smash da Suécia?
Os jogos do Europe Smash, como é o caso da Suécia, acontecem em sistema de eliminatória simples. As partidas serão realizadas em melhor de 5 sets até a fase de oitavas de final. A partir das quartas, os jogos serão decididos em melhor de 7 sets.
O Grand Smash da Suécia distribui nada menos que US$ 1,55 milhão (R$ 8,37 milhões) em premiações.
Premiação do individual
Campeão: 2.000 pontos / US$ 100.000
Vice-campeão: 1.400 pontos / US$ 50.000
Semifinal: 700 pontos / US$ 25.250
Quartas de final: 350 pontos / US$ 13.750
Oitavas de final: 175 pontos / US$ 9.000
2ª Rodada: 90 pontos / US$ 6.000
1ª Rodada: 20 pontos / US$ 4.000
Sora Matsushima e Satsuki Odo
FICHA TÉCNICA
EUROPE SMASH DA SUÉCIA
CALDERANO / TAKAHASHI x MATSUSHIMA / ODO
👥 Partida: Bruna Takahashi e Hugo Calderano x Sora Matsushima e Satsuki Odo;
🏓 Fase: quartas de final;
🏟️ Local: em Malmö, da Suécia;
📆 Data e horário: quarta-feira, 20 de agosto, às 9h55 (de Brasília)
📺 Onde assistir: SporTV (TV fechada) e CazéTV (YouTube)
