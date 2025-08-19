Após vencerem a primeira partida no Europe Smash da Suécia, em Malmö, a dupla Hugo Calderano e Bruna Takahashi estão nas quartas do torneio. O casal enfrentará, nesta quarta-feira (20), os japoneses Sora Matsushima e Satsuki Odo em busca da classificação para a semifinal do torneio. O Sportv (TV fechada) e a CazéTV (YouTube) transmitem, às 9h55 (de Brasília), o duelo.➡️Clique para assistir no Sportv

A dupla segue como única representante brasileira na chave mista do Grand Smash. Em uma partida tranquila, nesta terça-feira (19), os brasileiros superaram os australianos Nicholas Lum e Yangzi Liu por 3 sets a 1.

Bruna Takahashi e Hugo Calderano passaram de fase no WTT Star Contender (Foto: Divulgação/ WTT)

Como funciona o Grand Smash da Suécia?

Os jogos do Europe Smash, como é o caso da Suécia, acontecem em sistema de eliminatória simples. As partidas serão realizadas em melhor de 5 sets até a fase de oitavas de final. A partir das quartas, os jogos serão decididos em melhor de 7 sets.

O Grand Smash da Suécia distribui nada menos que US$ 1,55 milhão (R$ 8,37 milhões) em premiações.

Premiação do individual

Campeão: 2.000 pontos / US$ 100.000

Vice-campeão: 1.400 pontos / US$ 50.000

Semifinal: 700 pontos / US$ 25.250

Quartas de final: 350 pontos / US$ 13.750

Oitavas de final: 175 pontos / US$ 9.000

2ª Rodada: 90 pontos / US$ 6.000

1ª Rodada: 20 pontos / US$ 4.000

Sora Matsushima e Satsuki Odo

FICHA TÉCNICA

EUROPE SMASH DA SUÉCIA

CALDERANO / TAKAHASHI x MATSUSHIMA / ODO

👥 Partida: Bruna Takahashi e Hugo Calderano x Sora Matsushima e Satsuki Odo;

🏓 Fase: quartas de final;

🏟️ Local: em Malmö, da Suécia;

📆 Data e horário: quarta-feira, 20 de agosto, às 9h55 (de Brasília)

📺 Onde assistir: SporTV (TV fechada) e CazéTV (YouTube)