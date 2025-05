Bahia e Paysandu fizeram um jogo de poucas emoções na noite desta quarta-feira, no Mangueirão, mas isso foi o suficiente para o Tricolor, que aproveitou a cobrança de pênalti com Cauly para vencer por 1 a 0 e sair na frente na disputa por vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil.

A partida de volta está prevista para o dia 21 de maio, na Arena Fonte Nova, e o Bahia terá a vantagem do empate para carimbar vaga na próxima fase. Em caso de vitória do Paysandu por um gol de diferença, a classificação será decidida nos pênaltis.

Cauly em Bahia x Paysandu, no Mangueirão (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Como foi o jogo entre Paysandu e Bahia?

O Paysandu se impôs nos minutos iniciais da partida no Mangueirão, teve mais volume ofensivo e criou chances de perigo, a principal delas com Nicolas, aos 13 minutos, que mandou com veneno à direita de Marcos Felipe. Com um time quase todo reserva, o Bahia, por sua vez, apostava nas escapadas em velocidade, em especial com Ademir, que raramente funcionaram.

Mas o time de Rogério Ceni aos poucos encontrou os atalhos na defesa do Papão e criou a melhor chance aos 28 minutos, em boa finalização de Erick na área, que exigiu defesa difícil de Matheus Nogueira. Aos 36, Iago Borduchi infiltrou na área e foi derrubado por Bryan. O árbitro Bruno Arleu marcou pênalti, confirmado após revisão do VAR, e Cauly não desperdiçou a chance, aos 42 minutos, em cobrança firme no canto do gol. Ainda deu tempo para Rezende criar uma oportunidade clara pelo alto após bate-rebate na área do Paysandu já nos acréscimos.

Cauly cobra pênalti contra o Paysandu (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

A equipe paraense esboçou uma pressão no início do segundo tempo e chegou a criar boa chance com Matheus Vargas, mas o Bahia soube controlar a partida e aproveitar os espaços para equilibrar as ações. Em boa parte da reta final o jogo foi morno, sem grandes chances para nenhum dos lados. Enquanto o Tricolor parecia satisfeito com o resultado, o Paysandu pouco fez valer o fator casa e quase não ameaçou o goleiro Marcos Felipe.

O Bahia ganhou um pouco mais de fôlego com as entradas de Juba, Kayky e Tiago e criou as oportunidades mais perigosas do segundo tempo, com Juba e Lucho, que chutaram para fora. Já aos 44 minutos, Acevedo ampliou após cobrança de escanteio, mas a arbitragem pegou impedimento.

Bahia x Paysandu no Mangueirão (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Próximos jogos

O Bahia, time da Série A com mais jogos na temporada, entra em campo novamente às 21h30 deste sábado (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, contra o Botafogo, pela 7ª rodada do Brasileirão. O Papão também joga no sábado, às 20h30, contra o Volta Redonda, fora de casa, pela 6ª rodada da Série B.

✅ FICHA TÉCNICA

PAYSANDU 0 X 1 BAHIA

3ª FASE - COPA DO BRASIL

🗓️ Data e horário: 30/04/2025, às 21h30 (horário de Brasília);

📍 Local: Mangueirão, Belém;

🥅 Gols: Cauly, 42'/1ºT (Bahia);

🟨 Cartões amarelos: Matheus Vargas (Paysandu); Acevedo e Erick (Bahia);

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES

Paysandu (Técnico: Luizinho Lopes)

Matheus Nogueira; Bryan (Edílson), Luan Freitas, Joaquín Novillo e PK (Rossi/Benítez); Dudu Vieira, Leandro Vilela, Reverso e Marlon (Matheus Vargas); Borasi (Cavalleri) e Nicolas.

Bahia (Técnico: Rogério Ceni)

Marcos Felipe; Erick, Gabriel Xavier, Rezende e Iago Borduchi (Luciano Juba); Acevedo, Nestor (Jean Lucas), Michel Araújo (Gilberto) e Cauly (Kayky); Ademir (Tiago) e Lucho Rodríguez.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ);

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

🖥️VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP).