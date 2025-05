Um dos lance que marcaram o Ba-Vi do último domingo e mudaram a história do jogo foi a expulsão de Jean Lucas, volante do Bahia. Ele agrediu o jogador Baralhas, do Vitória, com um soco nas costas logo no primeiro minuto de jogo, atitude considerada violenta pelo o árbitro Ramon Abatti Abel, que aplicou cartão vermelho após revisão no VAR.

Em áudio divulgado pela CBF, é possível perceber que o árbitro assistente Bruno Boschilia (PR) sinaliza justamente no momento da falta e diz que considerou mais um contato do que uma agressão. No segundo momento, todos os observadores na cabine do VAR entendem que foi uma atitude agressiva desvinculada da jogada e sugerem revisão.

Em campo, o árbitro Ramon Abatti Abel estava longe do lance e admitiu que não viu os detalhes, ao contrário do assistente Bruno Boschilia, que imediatamente interviu após a falta.

A cabine do VAR era comandada por Wagner Reway (SC), com auxílio de Cleriston Clay Barreto (SE), Antônio Magno Lima (CE) e Ednilson Corona (SP). Confira abaixo parte do diálogo na análise da VAR antes da primeira expulsão do Ba-Vi:

Momento da agressão de Jean Lucas a Baralhas (Foto: Reprodução / CBF)

Bruno Boschilia (assistente 1): - Para, para, para, para... Ele tem o contato, mas para mim foi mais para soltar do que uma agressão. Mas dá uma olhada, para mim foi para tirar ele. Mas foi falta, foi falta.

Árbitros na cabine do VAR: - Eu entendo como uma conduta violenta... É desvinculado, "tá"...

Árbitro na cabine do VAR: - Você viu o lance, Ramon?

Ramon Abatti Abel: - Não. Cara, o Bruninho (Bruno Boschilia) viu um braço, mas um braço que não tem um movimento adicional.

Árbitro na cabine do VAR: - Tem um movimento adicional sim, Wagner [Reway].

Wagner Reway (VAR): - Vou te recomendar uma revisão para você avaliar, porque, apesar de ser nas costas, o jogador [Jean Lucas] está com o punho cerrado.

Ramon Abatti Abel (já na revisão): - Ele dá um soco nas costas. É um movimento desassociado da jogada, a bola está fora da disputa. A bola não entra em jogo, isso é importante. Claramente ele fecha o punho esquerdo e dá um soco nas costas do adversário fora da disputa. Para mim é uma conduta violenta, ok, Reway?

Wagner Reway (VAR): - Ok.

A outra expulsão do Ba-Vi com ajuda do VAR

Pepê antes da bola rolar para o Ba-Vi (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Em lance similar, já aos 22 minutos do segundo tempo, Pepê perde a cabeça em disputa de bola com Acevedo no meio-campo e acaba expulso após dar soco na perna do uruguaio. O árbitro Ramon Abatti Abel contou com a análise do VAR nesse lance do Ba-Vi, mas nem precisou ir ao monitor.

Àquela altura o Bahia ainda resistia com um a menos e ganhava o jogo por 2 a 1. Com igualdade númerica na reta final do jogo, o Tricolor administrou o resultado para sair com os três pontos. Veja o que diz a súmula da partida sobre o lance.

- Golpear ou tentar golpear um adversário com uso de força excessiva fora da disputa da bola - Expulsei de forma direta o Sr. Jõao Pedro Vilardi Pinto, da equipe do E.C Vitória, por desferir um soco no joelho esquerdo de seu adversário com o jogo paralisado. O atleta expulso saiu de campo normalmente.

Pepê desfalca o Vitória às 18h30 do próximo domingo (horário de Brasília) na partida contra o Santos, válida pela 10ª rodada, no Barradão. Já Jean Lucas cumpre suspensão às 11h do domingo, quando o Tricolor visita o Grêmio em Porto Alegre.