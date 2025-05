O Bahia vivia o pior momento no jogo contra o Vitória, na tarde do último domingo, quando uma jogada de persistência no campo de ataque deu origem ao gol que decidiu o Ba-Vi a favor dos tricolores. Quem empurrou a bola para as redes foi Michel Araújo, reserva no time de Rogério Ceni que conseguiu superar a má fase e foi decisivo ao sacramentar a vitória por 2 a 1 na Arena Fonte Nova.

Jogadores do Bahia comemoram gol de Michel Araújo (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

Michel Araújo foi a saída encontrada por Ceni para dar um novo gás à equipe, que estava com um a menos e se via encurralada pelo Vitória após sofrer o empate. Ele entrou em campo aos 18 minutos do segundo tempo na vaga do cansado Everton Ribeiro e precisou de apenas dois minutos para justificar a escolha do treinador.

Em bate-rebate na área, Michel Araújo e Acevedo brigaram pela bola até o final, ganharam da desatenta defesa do Vitória e construíram o gol marcado pelo próprio camisa 15, o primeiro dele com a camisa do Tricolor baiano, que deu números finais ao confronto. Para Rogério Ceni, o gol foi a cereja do bolo para uma boa atuação do meia uruguaio.

- O Michel fez o melhor jogo dele desde que entrou aqui. Fez o gol, foi muito importante, um cara que trabalha bastante no dia a dia. Conheço ele do São Paulo, sei que pode ajudar. Esse gol pode trazer motivação para ele jogar no nível que eu conheço. Acho que isso pode ser importante, um gol no clássico. Ele também precisa se condicionar, já teve duas ou três lesões no ano. Foi a melhor participação dele, fez o gol e ajudou bastante na marcação, fez a parte defensiva - comemorou o treinador em entrevista coletiva após o jogo.

Ceni e Michel Araújo são velhos conhecidos

Ceni conversa com Michel Araújo em Atlético Nacional x Bahia (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Rogério Ceni e Michel Araújo trabalharam juntos por um curto período em 2023, no São Paulo. O meia foi contratado junto ao Fluminense no início de abril e fez apenas quatro jogos sob o comando do ex-goleiro, que deixou o cargo após vitória por 2 a 0 diante do Puerto Cabello, no dia 18 daquele mês, pela Sul-Americana. Um dos gols, inclusive, foi marcado por Michel Araújo.

Neste período o uruguaio jogou por 90 minutos em todas as quatro partidas, que, além de Puerto Cabello, teve o Tigre, Ituano e Botafogo.

Já no Bahia, os dois se reencontraram com a chegada do uruguaio em janeiro deste ano, mas até então ele não conseguiu se firmar como titular em um meio-campo recheado de peças, como Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro.

Michel Araújo em treino pelo Bahia (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Michel Araújo tem 15 jogos com a camisa azul, vermelha e branca em 2025, mas apenas cinco como titular, a maior parte deles quando Ceni optou por escalar uma equipe alternativa. Por isso, o treinador entende que o meia ainda pode evoluir e entregar mais com a camisa do Bahia.

- Michel pode mais do que entregou até hoje. Vamos ser sinceros. Ele está abaixo. Mas esse jogo, campo pesado, ele entregaria muito mais. Não penso só na parte ofensiva. É no contexto geral. Ele pode proteger uma bola, sustentar em um jogo pesado, um cara de força física e experiência. Não é só pelo gol. O gol é legal porque pode ser um recomeço, um incentivo. Tem jogadores que as pessoas pedem, mas que eu sei que ainda não vão conseguir entregar, e aí existe a frustração. Mas é isso, quando ganha o treinador é valorizado, e quando perde as escolhas são criticadas. Isso está dentro do pacote futebol - concluiu Ceni.