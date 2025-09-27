Bahia e Palmeiras entram em campo para um confronto de G-6 a partir das 16h deste domingo (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 25ª rodada do Brasileirão. A partida será transmitida ao vivo pela Globo (TV aberta) e Premiere (TV fechada).

continua após a publicidade

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Enquanto o Bahia caiu para a sexta posição, com 37 pontos, depois da sequência ruim na Série A, o Palmeiras está alguns degraus acima e briga por liderança. A equipe de Abel Ferreira é a terceira colocada, com 49 pontos, a dois de distância para o líder Flamengo, mas ainda tem um jogo a menos.

continua após a publicidade

Ficha do jogo BAH PAL Brasileirão 25ª rodada Data e Hora Domingo, 28 de setembro, às 16h (horário de Brasília) Local Arena Fonte Nova, Salvador Árbitro Anderson Daronco (RS) Assistentes Guilherme Dias Camilo (MG) e Michael Stanislau (RS) Var Caio Max Augusto Vieira (GO) Onde assistir

+ Ingressos de Bahia x Palmeiras: veja preços e onde comprar

Como chega o Bahia?

Em queda livre no Campeonato Brasileiro, o Bahia tenta espantar a má fase neste domingo depois de quatro jogos sem vencer (três derrotas e um empate). Na última quarta-feira, a equipe comandada por Rogério Ceni perdeu para o Vasco por 3 a 1, em São Januário, e confirmou a oscilação que fez o time sair do G-4.

Neste jogo contra o Cruzmaltino, Jean Lucas foi expulso ainda no primeiro tempo e será desfalque para o duelo contra o Palmeiras. Quem também está fora são os jogadores Erick, Ruan Pablo, Kanu e David Duarte, que passam por transição física. Já Erick Pulga e João Paulo estão no departamento médico. A boa notícia é o provável retorno de Ademir, que se recuperou de lesão na coxa, treina normalmente com o grupo e deve ser opção entre os relacionados.

continua após a publicidade

+ Bahia recebe o Palmeiras e abre sequência contra times do G-6 no Brasileirão

Rogério Ceni orienta elenco do Bahia antes (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Como vem o Palmeiras?

Ao contrário do Bahia, o Verdão vive momento de ascensão na temporada e não perde há 10 jogos (oito vitórias e dois empates). O último dessa sequência - o 3 a 1 contra o tradicional River Plate - garantiu uma classificação épica para as semifinais da Libertadores. Já no Brasileirão, o time de Abel Ferreira tem o melhor aproveitamento da competição e pode assumir a liderança nesta rodada.

Com esse objetivo em mente, o treinador português vai precisar quebrar a cabeça para montar o setor defensivo, já que Gustavo Gómez, com um problema no olho, deve ficar fora do jogo. Além dele, Micael está suspenso por acúmulo de cartões amarelos. Ainda há, no entanto, a dúvida se o Palmeiras vai com força máxima ou alguma peça será preservada.

Abel Ferreira comanda treino do Palmeiras (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)

+ Khellven conta como vê disputa com Giay e revela ajuda de Vitor Roque no Palmeiras

Confira arbitragem e onde assistir Bahia x Palmeiras

BAHIA x PALMEIRAS

25ª RODADA DO BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: domingo, 28 de setembro, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;

📺 Onde assistir Bahia x Palmeiras: Globo e Premiere;

🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS);

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Michael Stanislau (RS);

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).

Prováveis escalações

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni):

Ronaldo; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo (Rezende), Michel Araújo (Nestor) e Everton Ribeiro; Kayky, Sanabria e Willian José.

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira):

Weverton, Khellven, Bruno Fuchs, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque.