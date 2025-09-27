O Palmeiras finalizou na manhã deste sábado (27), na Academia de Futebol, a preparação para a partida contra o Bahia, marcada para acontecer neste domingo (28), às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Gustavo Gómez participou das atividades com restrições em razão do inchaço no olho e, portanto, deve ser baixa no duelo.

Além do paraguaio, o lateral-direito Khellven, com um trauma no pé, cumpriu cronograma na parte interna do centro de excelência. Ele atuou contra o River Plate, na última quarta-feira (24), pela Libertadores sem problemas, mas pode ser poupado nesta rodada caso a comissão técnica entenda que ele precisa descansar. Caso se confirme, Giay assume a vaga na direita.

Após a exibição de um vídeo da comissão técnica aos jogadores, o elenco foi a campo e realizou ensaios táticos – na parte final, alguns atletas aprimoraram finalizações e cobranças de faltas e pênaltis.

O provável Palmeiras para encarar o Bahia tem: Weverton, Khellven (Giay), Bruno Fuchs, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque.

Palmeiras tem melhor aproveitamento como visitante

Neste Campeonato Brasileiro, o Verdão também tem o melhor aproveitamento como visitante (76,67%, sendo sete vitórias, dois empates e uma derrota em 10 jogos, seguido pelo Flamengo, com 66,67%), além de ser o único a marcar gol em 100% dos jogos fora de casa (seguido pelo Mirassol, com 91,67%).

Somando todas as competições da temporada, o Palmeiras tem o melhor aproveitamento como visitante entre todos os clubes que disputam a Série A do Brasileiro (76,92%, sendo 18 vitórias, 6 empates e 2 derrotas em 26 jogos, seguido pelo Flamengo, com 70,51%), além de ter o melhor ataque (média de 1,88 gol por partida, seguido pelo Flamengo, com 1,58) e de ter ido às redes em 24 das 26 vezes em que atuou fora de casa (lidera o quesito com 92,31%, seguido pelo Flamengo, com 84,62%).

