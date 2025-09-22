menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsBahia

Ingressos de Bahia x Palmeiras: veja preços e onde comprar

Equipes entram em campo no próximo domingo, pela 25ª rodada do Brasileirão

Arena Fonte Nova tomada por torcedores do Bahia (Foto: San Júnior / Divulgação)
imagem cameraArena Fonte Nova tomada por torcedores do Bahia (Foto: San Júnior / Divulgação)
Rafael Santos do Carmo
Salvador (BA)
Dia 22/09/2025
19:29
  • Matéria
Os ingressos para a partida entre Bahia e Palmeiras já começaram a ser disponibilizados para os torcedores. Por enquanto, apenas os sócios do Tricolor com o plano Esquadrão na Fonte podem garantir lugar na partida marcada para as 16h do próximo domingo (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 25ª rodada do Brasileirão. As vendas para o público geral começam a partir das 10h desta sexta, exclusivamente pela internet.

A compra online pode ser feita até às 17h do domingo, dia do jogo, mediante o cadastro obrigatório da biometria facial.

Preços dos ingressos para Bahia x Palmeiras

Os valores dos ingressos variam de R$ 33 a R$ 220. Vale lembrar que menores até 11 anos têm direito à gratuidade e, mesmo com a abertura para o público geral, os sócios ainda podem fazer o check-in.

  • Cadeira Superior Norte - R$ 66 (meia R$ 33);
  • Cadeira Superior Leste - R$ 70 (meia R$ 35);
  • Cadeira Norte - R$ 80 (meia R$ 40);
  • Cadeira Leste - R$ 86 (meia R$ 43);
  • Cadeira Especial Inferior - R$ 120 (meia R$ 60);
  • Cadeira Especial Superior - R$ 140 (meia R$ 70);
  • Lounge Premium - R$ 220;
  • Lounge Criança - R$ 145;
  • Visitante - R$ 140 (meia R$ 70).
Torcida do Bahia lota a Arena Fonte Nova na final da Copa do Nordeste (Foto: Marcio Jose/AGIF)
Torcida do Bahia lota a Arena Fonte Nova na final da Copa do Nordeste (Foto: Marcio Jose/AGIF)

O que está em jogo?

Enquanto o Bahia tenta retomar seu posto dentro do G-4 do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras busca manter boa sequência no torneio nacional e seguir à caça do Flamengo, que é o atual líder com 51 pontos.

Como chegar à Arena Fonte Nova?

  • Chegue com antecedência: Em dias de eventos, o trânsito ao redor da Arena Fonte Nova pode ser intenso, especialmente nas principais vias de acesso, como a Avenida Vasco da Gama e a Ladeira Fonte das Pedras. Chegar cedo ajuda a evitar filas e facilita a localização do portão correto.
  • Prefira transporte público: Com a proximidade da estação de metrô Campo da Pólvora e várias linhas de ônibus que passam pelas avenidas adjacentes, o transporte público é uma opção conveniente e prática, especialmente para quem quer evitar o trânsito e a busca por estacionamento.
  • Verifique o portão indicado no ingresso: Cada setor e portão são bem sinalizados e correspondem aos setores marcados no ingresso. Conferir o portão de entrada correto ajuda a agilizar sua entrada e evitar qualquer confusão.

circulo com pontos dentroTudo sobre

  • Matéria
