Ingressos de Bahia x Palmeiras: veja preços e onde comprar

Os ingressos para a partida entre Bahia e Palmeiras já começaram a ser disponibilizados para os torcedores. Por enquanto, apenas os sócios do Tricolor com o plano Esquadrão na Fonte podem garantir lugar na partida marcada para as 16h do próximo domingo (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 25ª rodada do Brasileirão. As vendas para o público geral começam a partir das 10h desta sexta, exclusivamente pela internet.

A compra online pode ser feita até às 17h do domingo, dia do jogo, mediante o cadastro obrigatório da biometria facial.

Preços dos ingressos para Bahia x Palmeiras

Os valores dos ingressos variam de R$ 33 a R$ 220. Vale lembrar que menores até 11 anos têm direito à gratuidade e, mesmo com a abertura para o público geral, os sócios ainda podem fazer o check-in.

Cadeira Superior Norte - R$ 66 (meia R$ 33);

Cadeira Superior Leste - R$ 70 (meia R$ 35);

Cadeira Norte - R$ 80 (meia R$ 40);

Cadeira Leste - R$ 86 (meia R$ 43);

Cadeira Especial Inferior - R$ 120 (meia R$ 60);

Cadeira Especial Superior - R$ 140 (meia R$ 70);

Lounge Premium - R$ 220;

Lounge Criança - R$ 145;

Visitante - R$ 140 (meia R$ 70).

Torcida do Bahia lota a Arena Fonte Nova na final da Copa do Nordeste (Foto: Marcio Jose/AGIF)

O que está em jogo?

Enquanto o Bahia tenta retomar seu posto dentro do G-4 do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras busca manter boa sequência no torneio nacional e seguir à caça do Flamengo, que é o atual líder com 51 pontos.

Como chegar à Arena Fonte Nova?