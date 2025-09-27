A partir das 16h deste domingo (horário de Brasília), o Bahia vai ter dois caminhos a seguir: entrar de vez em crise por conta dos resultados ruins ou estabelecer uma virada de chave no Brasileirão em busca da classificação para a Libertadores. O desafio será logo de cara contra o Palmeiras, na Arena Fonte Nova, em confronto que abre uma sequência complicada para o Tricolor contra equipes do G-6.

continua após a publicidade

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Além do Verdão, o Bahia vai ter compromissos contra Botafogo e Flamengo em seguida, tudo isso sem falar do clássico Ba-Vi válido pela 28ª rodada.

Próximos jogos do Bahia no Brasileirão:

Bahia x Palmeiras (3º colocado) - 25ª rodada; Botafogo (5º colocado) x Bahia - 26ª rodada; Bahia x Flamengo (líder) - 27ª rodada.

Desses três duelos, o Bahia só vai jogar fora de casa contra o Botafogo, time que foi vítima de Rogério Ceni no primeiro turno, assim como o Palmeiras.

continua após a publicidade

Fonte Nova será palco de Bahia x Palmeiras (Foto: Rafael Rodrigues/Bahia)

Duelo de contrastes entre Bahia e Palmeiras

Bahia e Palmeiras estão no G-6, mas a disparidade de pontos é tão grande (49 x 37) que nem dá para ser considerado um confronto direto. Enquanto o Bahia não vence há quatro jogos no Brasileirão (três derrotas e um empate) e vive seu pior momento na temporada, com a vaga até mesmo entre os seis primeiros ameaçada, o time paulista está em um momento totalmente contrário.

Sem perder há 10 partidas (dois empates e oito vitórias), o Palmeiras faz uma campanha ótima campanha de perseguição ao Flamengo e está a dois pontos da equipe treinada por Filipe Luís, com um jogo a menos. A última derrota no Brasileirão foi para o Cruzeiro, no Mineirão, no dia 1º de junho, pela 11ª rodada. Tudo isso sem falar que o clube vem embalado depois de uma classificação suada para as semifinais da Libertadores ao derrotar o River Plate.

continua após a publicidade

+ Bahia tem novidades em reapresentação antes de pegar o Palmeiras

Mesmo com um elenco mais modesto, o Bahia tem o fator casa para tentar agarrar a chance de "espantar a má fase", se recuperar da derrota para o Vasco e voltar a se aproximar do sonho da Libertadores.