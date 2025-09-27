Khellven conta como vê disputa com Giay e revela ajuda de Vitor Roque no Palmeiras

O lateral-direito Khellven, contratado recentemente pelo Palmeiras após dois anos no CSKA, da Rússia, não precisou de muito tempo para se readaptar ao futebol brasileiro. Muito pelo contrário, o jogador quase que de forma instantânea chegou e já conquistou seu lugar entre os 11 titulares de Abel Ferreira. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o o atleta revelou como tem sido o processo, além da disputa por posição com Giay e, é claro, o reencontro com Vitor Roque.

- Melhor do que eu imaginava (a readaptação), fiquei um bom tempo na Rússia, aprendi e evolui em muitos aspectos e a adaptação desde que voltei ao Brasil e cheguei no Palmeiras, tem sido muito boa. O clube nos oferece todas as condições possíveis para nos preocuparmos apenas em jogar futebol, uma estrutura impecável, então facilita bastante nesse processo que acaba sendo difícil em alguns momentos. E dentro de campo não tem sido diferente - falou o lateral ao Lance!.

Por ter se firmado rapidamente no time titular, ainda que Giay estivesse em um bom momento, Khellven contou que a disputuda com o argentino é muito saudável e importante para o clube e também elenco.

- É uma disputa muito sadia que só favorece o Palmeiras e acredito que isso acontece em todas as posições, sem exceção. Os atletas que temos aqui são todos de alto nível e estamos todos trabalhando ao máximo, diariamente, focados no melhor para alcançarmos os nossos objetivos. Ontem mesmo na coletiva (após a vitória sobre o River), o Abel citou que após o jogo o Giay veio me cumprimentar, destacando o lado humano que tem no grupo e isso diz muito sobre o clima que temos no dia a dia. - disse o lateral.

- Estamos preocupados em trabalhar, sempre se ajudando, e sabemos que quem for escolhido, representará bem a equipe. Desde que eu cheguei também fui muito bem recebido pelos torcedores e estou gostando muito - finalizou.

Parceria de Khellven com Vitor Roque no Palmeiras

Khellven e Vitor Roque atuaram juntos no Athletico-PR em 2022 e 2023 e formaram uma dupla importante naquele período do Furacão. Agora, no Palmeiras, os dois são titulares de Abel Ferreira e tudo tem fluido muito bem.

- Eu já tinha uma amizade com o Vitor Roque desde o tempo que jogamos juntos no Athletico, ele me ajudou bastante, e os demais companheiros também me abraçaram da melhor forma possível. Tem sido muito bom, o Vitor foi fundamental nos primeiros dias, e a amizade que temos com certeza contribuiu para uma adaptação mais rápida no clube. No dia a dia também acaba sendo mais confortável e naturalmente as coisas estão acontecendo, dentro e fora de campo - resumiu Khellven.

Até o momento, o camisa 12 do Verdão disputou oito partidas, sendo cinco pelo Campeonato Brasileiro e três pela Libertadores. A negociação pelo jogador foi fechada por 5 milhões de euros fixos (cerca de R$ 32 milhões).