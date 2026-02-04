Bahia e Fluminense se enfrentam pela segunda rodada Campeonato Brasileiro a partir das 19h desta quinta-feira (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova. A partida será transmitida ao vivo pelos canais Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view). ➡️Clique aqui para assistir.

Tanto Bahia quanto Fluminense venceram na primeira rodada e tentam se manter no topo da tabela do Brasileirão. A última partida entre as duas equipes foi justamente na 38ª rodada da Série A 2025, quando o Flu venceu por 2 a 0 no Maracanã, com gols de Ganso e Thiago Silva.

Ficha do jogo BAH FLU Brasileirão 2ª rodada Data e Hora Quinta-feira, 5 de fevereiro, às 19h (horário de Brasília) Local Arena Fonte Nova, Salvador Árbitro Matheus Delgado Candançan (SP) Assistentes Alex dos Santos (SC) e Evandro de Melo Lima (SP) Var Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP) Onde assistir

Como vem o Bahia?

Único time da Série A com 100% de aproveitamento nesta temporada, o Bahia chega embalado depois de vencer o Porto por 3 a 1 no último domingo com um time alternativo, pela sexta rodada do Campeonato Baiano, resultado que garantiu a classificação da equipe para a próxima fase do estadual com quatro jogos de antecedência. Não só isso, o Tricolor também venceu o Corinthians na estreia no Brasileirão por 2 a 1, na Vila Belmiro.

Para manter esses números invejáveis, Rogério Ceni vai ter quase o time inteiro à disposição, com excessão de Michel Araújo (suspenso) e Ruan Pablo (lesionado). O atacante Sanabria, por sua vez, se recuperou de lesão e já treina normalmente com o grupo.

Rogério Ceni comanda treino do Bahia (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Como chega o Fluminense?

Do outro lado, o Flu não deixa a desejar e também tem bom desempenho sob o comando de Zubeldía. São cinco vitórias e uma derrota em seis jogos nesta temporada, com direito a triunfos em dois clássico, contra Flamengo e Botafogo, ambos pelo Campeonato Carioca. O Tricolor, inclusive, bateu o Grêmio por 2 a 1 na estreia do Brasileirão, no Maracanã.

O treinador argentino, no entanto, vai ter que superar as ausências de Hércules e Soteldo, que se recuperam de problemas físicos e não viajaram para Salvador. Quem também não tem condições de jogo é o atacante Germán Cano, que passou por cirurgia no joelho.

Zubeldía e seu auxiliar conversando durante treino do Fluminense (Foto: Lucas Merçon/FFC)

Confira arbitragem e onde assistir Bahia x Fluminense

BAHIA x FLUMINENSE

2ª RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: quinta-feira, 5 de fevereiro, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;

📺 Onde assistir Bahia x Fluminense: Sportv e Premiere;

🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP);

🚩 Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Evandro de Melo Lima (SP);

📺 VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP).

Prováveis escalações

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni):

Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Nicolás Acevedo, Everton Ribeiro e Jean Lucas; Ademir, Erick Pulga e Willian José.

FLUMINENSE (Técnico: Zubeldía):

Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Martinelli (Bernal), Nonato e Lucho Acosta; Canobbio, Serna (Savarino) e John Kennedy.

