Vasco X Chapecoense: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (2), às 20h (de Brasília), em São Januário
O Vasco recebe a Chapecoense nesta quinta-feira (5), às 20h (de Brasília), em São Januário, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão apenas do Amazon Prime Video.
Ficha do jogo
Como chegam Vasco e Chapecoense?
O Vasco chega para a partida em busca de se recuperar da derrota de estreia do Campeonato Brasileiro para o Mirassol. O treinador Fernando Diniz terá basicamente força máxima para o duelo. A dúvida fica por Paulo Henrique, que segue se recuperando de uma lesão no pé esquerdo. Caso o jogador não tenha condições de jogo, Puma Rodríguez deverá ser utilizado.
Ao contrário do Gigante da Colina, a Chape chega para a partida após vencer o Santos fora de casa na primeira rodada do Brasileirão por 4 a 2. A equipe comandada por Gilmar Dal Pozzo disputou oito partidas em 2026 e perdeu apenas uma (cinco vitórias, dois empates e uma derrota).
Confira as informações do jogo entre Vasco X Chapecoense
✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X CHAPECOENSE
CAMPEONATO BRASILEIRO - 2ª RODADA
📆 Data e horário: quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026, às 20h (de Brasília)
📍 Local: São Januário (RJ)
📺 Onde assistir: Amazon Prime Video
🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires e Brigida Cirilo Ferreira
🖥️ VAR: Emerson de Almeida Ferreira
Provável escalação do Vasco
Léo Jardim; Puma Rodríguez (Paulo Henrique), Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes e Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Brenner.
Provável escalação da Chapecoense
Leo Vieira; Victor Caetano, Doma e João Paulo; Marcos Vinicius, Camilo, Rafael Carvalheira, Giovanni Augusto e Walter Clar; Marcinho e Ítalo.
