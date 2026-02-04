menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Vasco X Chapecoense: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (2), às 20h (de Brasília), em São Januário

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/02/2026
12:56
Vasco e Chapecoense se enfrentam nesta quinta-feira (2), pela segunda rodada do Brasileirão (Foto: Arte Lance!)
imagem cameraVasco e Chapecoense se enfrentam nesta quinta-feira (2), pela segunda rodada do Brasileirão (Foto: Arte Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Vasco recebe a Chapecoense nesta quinta-feira (5), às 20h (de Brasília), em São Januário, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão apenas do Amazon Prime Video.

➡️ Brasileirão 2ª rodada: confira suspensos, lesionados e prováveis escalações

Ficha do jogo

Escudo-VASCO
VAS
Chapecoense-escudo-onde-assistir
AFC
2ª rodada
Campeonato Brasileiro
Data e Hora
quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026
Local
São Januário
Árbitro
Wilton Pereira Sampaio
Assistentes
Bruno Raphael Pires e Brigida Cirilo Ferreira
Var
Emerson de Almeida Ferreira
Onde assistir
➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Como chegam Vasco e Chapecoense?

O Vasco chega para a partida em busca de se recuperar da derrota de estreia do Campeonato Brasileiro para o Mirassol. O treinador Fernando Diniz terá basicamente força máxima para o duelo. A dúvida fica por Paulo Henrique, que segue se recuperando de uma lesão no pé esquerdo. Caso o jogador não tenha condições de jogo, Puma Rodríguez deverá ser utilizado.

Ao contrário do Gigante da Colina, a Chape chega para a partida após vencer o Santos fora de casa na primeira rodada do Brasileirão por 4 a 2. A equipe comandada por Gilmar Dal Pozzo disputou oito partidas em 2026 e perdeu apenas uma (cinco vitórias, dois empates e uma derrota).

Andrés Gómez Vasco
Andrés Gómez foi derrubado na área nos últimos minutos da partida e os jogadores do Vasco pediram pênalti (Foto: Thiago Ribeiro/ Agif/Gazeta Press)

Confira as informações do jogo entre Vasco X Chapecoense

✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X CHAPECOENSE
CAMPEONATO BRASILEIRO - 2ª RODADA

📆 Data e horário: quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026, às 20h (de Brasília)
📍 Local: São Januário (RJ)
📺 Onde assistir: Amazon Prime Video
🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires e Brigida Cirilo Ferreira
🖥️ VAR: Emerson de Almeida Ferreira

Provável escalação do Vasco

Léo Jardim; Puma Rodríguez (Paulo Henrique), Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes e Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Brenner.

Provável escalação da Chapecoense

Leo Vieira; Victor Caetano, Doma e João Paulo; Marcos Vinicius, Camilo, Rafael Carvalheira, Giovanni Augusto e Walter Clar; Marcinho e Ítalo.

