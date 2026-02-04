Vasco X Chapecoense: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

O Vasco recebe a Chapecoense nesta quinta-feira (5), às 20h (de Brasília), em São Januário, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão apenas do Amazon Prime Video.

continua após a publicidade

➡️ Brasileirão 2ª rodada: confira suspensos, lesionados e prováveis escalações

Ficha do jogo VAS AFC 2ª rodada Campeonato Brasileiro Data e Hora quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026 Local São Januário Árbitro Wilton Pereira Sampaio Assistentes Bruno Raphael Pires e Brigida Cirilo Ferreira Var Emerson de Almeida Ferreira Onde assistir

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Como chegam Vasco e Chapecoense?

O Vasco chega para a partida em busca de se recuperar da derrota de estreia do Campeonato Brasileiro para o Mirassol. O treinador Fernando Diniz terá basicamente força máxima para o duelo. A dúvida fica por Paulo Henrique, que segue se recuperando de uma lesão no pé esquerdo. Caso o jogador não tenha condições de jogo, Puma Rodríguez deverá ser utilizado.

Ao contrário do Gigante da Colina, a Chape chega para a partida após vencer o Santos fora de casa na primeira rodada do Brasileirão por 4 a 2. A equipe comandada por Gilmar Dal Pozzo disputou oito partidas em 2026 e perdeu apenas uma (cinco vitórias, dois empates e uma derrota).

continua após a publicidade

Andrés Gómez foi derrubado na área nos últimos minutos da partida e os jogadores do Vasco pediram pênalti (Foto: Thiago Ribeiro/ Agif/Gazeta Press)

➡️ Aposte na partida entre Vasco e Chapecoense no Brasileiro!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Confira as informações do jogo entre Vasco X Chapecoense

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X CHAPECOENSE

CAMPEONATO BRASILEIRO - 2ª RODADA

📆 Data e horário: quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026, às 20h (de Brasília)

📍 Local: São Januário (RJ)

📺 Onde assistir: Amazon Prime Video

🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires e Brigida Cirilo Ferreira

🖥️ VAR: Emerson de Almeida Ferreira

continua após a publicidade

Provável escalação do Vasco

Léo Jardim; Puma Rodríguez (Paulo Henrique), Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes e Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Brenner.

Provável escalação da Chapecoense

Leo Vieira; Victor Caetano, Doma e João Paulo; Marcos Vinicius, Camilo, Rafael Carvalheira, Giovanni Augusto e Walter Clar; Marcinho e Ítalo.