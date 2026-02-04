Fluminense se planeja para atravessar negociação do Palmeiras; Arias tem papel decisivo

O Fluminense voltou todo o foco do trabalho para a negociação de Jhon Arias nos últimos dias. O Tricolor foi notificado pelo Wolverhampton que o clube inglês aceitou uma proposta de 25 milhões de euros (R$ 155 milhões, na cotação atual) pelo colombiano. Diante desse cenário, a diretoria do Fluminense travou a negociação com Bouanga e voltou todos os esforços para avaliar a possibilidade de atravessar o Alviverde.

O contrato de Arias prevê uma cláusula de preferência que obriga o Fluminense a ser notificado em caso de proposta de outro clube. Foi exatamente o que ocorreu no domingo, quando o Palmeiras formalizou a oferta ao Wolverhampton. A partir disso, o Tricolor ganhou prazo até esta quarta-feira (4) para decidir se iguala as condições e tenta reassumir a dianteira do negócio. Desde então, o clube mobilizou sua cúpula para estudar alternativas financeiras que viabilizem a operação.

Do ponto de vista econômico, a negociação exige cautela. O valor ofertado pelos paulistas é cerca de 8 milhões de euros superior ao montante pago pelo Wolves ao Fluminense há aproximadamente seis meses. A quantia está acima do patamar inicialmente projetado pelo clube carioca para cobrir uma eventual oferta de um rival. O Flu também previa outros investimentos relevantes para 2026 — como a busca por um centroavante, ainda nessa janela, e uma futura tentativa de repatriar Nino no meio do ano. Um eventual avanço por Arias pode mexer no planejamento inicial.

O Clube das Laranjeiras nunca deixou de querer Arias no seu time. Na saída do jogador, inclusive, o Fluminense preferia que o colombiano ficasse. O Flu, porém, não estaria disposto, inicialmente, a pagar um valor tão maior do que o recebido para contar com Arias novamente. Com a proposta do Palmeiras, no entanto, a equação mudou. Agora o Tricolor paga a mais também para evitar que um ídolo reforço um concorrente direto nos campeonato que disputa.

Vontade de Arias deve ser decisiva em destino final no Brasil

A partir disso, a cúpula do Fluminense estuda formas de viabilizar o negócio sem comprometer o planejamento, e isso pode passar muito pela vontade do próprio Arias. A diretoria mantém contato próximo com Arias e seu estafe, apostando na boa relação construída ao longo dos anos, para que o destino final no Brasil seja o Fluminense. Tudo depende do Wolves, mas a expectativa é de que a vontade do atleta pese nas tratativas com os ingleses e ajude o Tricolor a construir um desfecho favorável.

Esse movimento do Fluminense não necessariamente é para cobrir a oferta do Palmeiras financeiramente. O Tricolor monta cenário, inclusive, para que Arias rejeite o Alviverde e fique na Europa. Outro cenário possível é que Arias volte ao Brasil só no meio do ano. Aí sim com o destino sendo o Fluminense, mas por um valor menor e dentro da possibilidade do clube.

O colombiano se despediu dos tricolores do Rio de Janeiro prometendo voltar ao Flu. Arias deixou claro que não voltaria para outro clube do Brasil, somente para o Fluminense, clube que chamou de lar. O jogador ressaltou também que não toma esse tipo de decisão por dinheiro.

— Posso falar abertamente aqui: algum dia vou voltar ao Fluminense, e no dia que eu voltar ao Brasil volto para cá. Uma grande lição que minha família deixou é que tenho que ser leal ao que sinto, não existe dinheiro no mundo que compre sua essência. Saio daqui com a mesma felicidade e tranquilidade de quando chegou, com um sentimento de dever cumprido que fiz uma linda trajetória no clube.

