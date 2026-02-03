Bragantino x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Equipes invictas na temporada 2026 se enfrentam pela 2° rodada do Brasileiro
Nesta quarta-feira (4), Bragantino e Atlético-MG se enfrentam às 19h no Estádio Cícero de Souza Marques (Bragança Paulista), em jogo da 2° rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view). ➡️ Clique aqui para assistir no Premiere.
Ficha do jogo
Como chegam as equipes?
O Bragantino chega após empatar em 1 a 1 com o São Bernardo no último domingo (1) pelo Campeonato Paulista. Antes disso, na estreia do Brasileirão, venceu fora de casa o Coritiba por 1 a 0 com gol de Juninho Capixaba nos acréscimos.
O técnico Vagner Mancini não terá a disposição o zagueiro Guzmán Rodríguez (cirurgia no joelho) e o lateral-esquerdo Vanderlan (cirurgia neurológica).
Já o Atlético chega após vencer de virada o Pouso Alegre por 3 a 1 no último sábado (31) pelo Campeonato Mineiro. Na estreia do Brasileiro ficou no empate em 2 a 2 com o Palmeiras na Arena MRV.
Sampaoli não terá além de Lyanco, desde o fim do ano passado se recuperando de lesão no aquiles, o volante Alexsander que sofreu ruptura total do ligamento colateral medial na última partida. O jogador será submetido a tratamento conservador, sem necessidade de procedimento cirúrgico.
Ao lado do Bahia, Atlético e Bragantino estão entre os únicos clubes da Série A que ainda não sofreram derrotas no ano, fato que aumenta a expectativa para o duelo.
Confira a arbitragem e as prováveis escalações de Bragantino x Atlético
Bragantino x Atlético-MG
2° rodada - Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: quarta-feira, 4 de fevereiro às 19h (horário de Brasília)
📍 Local: Estádio Cícero de Souza Marques (Bragança Paulista)
👁️ Onde assistir: Premiere (pay-per-view). ➡️ Clique aqui para assistir no Premiere
🟨 Arbitragem: Lucas Paulo Torezin (PR)
🚩 Assistentes: Rafael Trombeta (PR) e Andrey Luiz de Freitas (PR)
📺 VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)
⚽ Prováveis escalações
Red Bull Bragantino (Técnico: Vagner Mancini)
Cleiton; Hurtado, Alix Vinicius, Gustavo Marques e Capixaba; Matheus Fernandes, Gabriel e Gabriel Neves; Lucas Barbosa, Sasha e Mosquera
Atlético-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)
Everson; Preciado, Junior Alonso, Ruan e Renan Lodi; Maycon, Alan Franco (Igor Gomes) Victor Hugo e Bernard; Dudu e Hulk
