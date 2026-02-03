menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Bragantino x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Equipes invictas na temporada 2026 se enfrentam pela 2° rodada do Brasileiro

Artur Henrique
Belo Horizonte (MG)
Dia 03/02/2026
19:00
Red Bull Bragantino x Atlético-MG (Foto: Arte Lance!)
Nesta quarta-feira (4), Bragantino e Atlético-MG se enfrentam às 19h no Estádio Cícero de Souza Marques (Bragança Paulista), em jogo da 2° rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).  ➡️ Clique aqui para assistir no Premiere.

Aposte em Bragantino x Atlético pelo Campeonato Brasileiro

Ficha do jogo

Bragantino-escudo-onde-assistir
RBB
Atlético-MG-escudo-onde-assistir
CAM
2° rodada
Campeonato Brasileiro
Data e Hora
quarta-feira, 4 de fevereiro às 19h (horário de Brasília)
Local
Estádio Cícero de Souza Marques (Bragança Paulista)
Árbitro
Lucas Paulo Torezin (PR)
Assistentes
Rafael Trombeta (PR) e Andrey Luiz de Freitas (PR)
Var
Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)
Onde assistir

Como chegam as equipes?

O Bragantino chega após empatar em 1 a 1 com o São Bernardo no último domingo (1) pelo Campeonato Paulista. Antes disso, na estreia do Brasileirão, venceu fora de casa o Coritiba por 1 a 0 com gol de Juninho Capixaba nos acréscimos.

O técnico Vagner Mancini não terá a disposição o zagueiro Guzmán Rodríguez (cirurgia no joelho) e o lateral-esquerdo Vanderlan (cirurgia neurológica).

Já o Atlético chega após vencer de virada o Pouso Alegre por 3 a 1 no último sábado (31) pelo Campeonato Mineiro. Na estreia do Brasileiro ficou no empate em 2 a 2 com o Palmeiras na Arena MRV.

Sampaoli não terá além de Lyanco, desde o fim do ano passado se recuperando de lesão no aquiles, o volante Alexsander que sofreu ruptura total do ligamento colateral medial na última partida. O jogador será submetido a tratamento conservador, sem necessidade de procedimento cirúrgico.

Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Ao lado do Bahia, Atlético e Bragantino estão entre os únicos clubes da Série A que ainda não sofreram derrotas no ano, fato que aumenta a expectativa para o duelo.

Confira a arbitragem e as prováveis escalações de Bragantino x Atlético

Onde assistir: Premiere (pay-per-view).
⚽ Prováveis escalações

Red Bull Bragantino (Técnico: Vagner Mancini)
Cleiton; Hurtado, Alix Vinicius, Gustavo Marques e Capixaba; Matheus Fernandes, Gabriel e Gabriel Neves; Lucas Barbosa, Sasha e Mosquera

Atlético-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)
Everson; Preciado, Junior Alonso, Ruan e Renan Lodi; Maycon, Alan Franco (Igor Gomes) Victor Hugo e Bernard; Dudu e Hulk

Red Bull Bragantino x Atlético-MG (Foto: Arte Lance!)
