O Bahia venceu o Porto por 3 a 1 na noite deste domingo, pelo Campeonato Baiano, e se classificou para as semifinais, mas um dos assuntos que mais chamaram a atenção na coletiva de imprensa do técnico Rogério Ceni foi em relação a um jogador que sequer entrou em campo.

Com boatos de uma possível saída de Cauly do Bahia, Ceni pediu a permanência do meia e negou qualquer oferta de compra feita por outros clubes. Vale lembrar que o São Paulo monitora de perto o atleta e chegou a fazer uma proposta de empréstimo, de acordo com informações divulgadas inicialmente pelo site ge.

— Acredito mesmo que tenha muita gente interessada, altíssima qualidade. Treinou mais essa semana, a gente espera um Cauly mais competitivo, que esteja feliz e alegre para jogar. Gosto muito do Cauly, vocês sabem o quanto investi de tempo nele, sempre tentando ajudá-lo. A minha torcida é para que ele fique, jogador importante para a gente — destacou Ceni.

— As pessoas querem o jogador, mas ninguém faz uma oferta pelo jogador. Ninguém quer pagar jogador do calibre dele. Não é impossível de negociá-lo. Mas o que eu gostaria é que o Cauly ficasse, evoluísse mais, competisse mais e pudesse estar nos jogos. Essa semana ele fez um treinamento mais parte física e estamos tentando ajudá-lo de todas maneiras. O desejo é que ele fique e ajude o Bahia — completou.

Cauly não foi relacionado nas últimas duas partidas do Bahia, contra Porto (Baiano) e Corinthians (Brasileirão). Nesta temporada, ele entrou em campo duas vezes, diante do Galícia e do Vitória, ambas pelo Campeonato Baiano.

Rogério Ceni comenta situação de Cauly em entrevista coletiva depois de Bahia x Porto (Foto: Rafael Rodrigues/ EC Bahia)

Próximos compromissos do Bahia

Com ou sem Cauly em campo, o Bahia agora vira a chave e volta as atenções para o duelo contra o Fluminense, marcado para as 19h da próxima quinta-feira (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela segunda rodada do Brasileirão. O Tricolor só volta a campo no Baiano às 16h do próximo domingo, contra a Juazeirense, também na Fonte Nova.

— Sempre tive a mesma proximidade, eles são uma família, grupo bom de se trabalhar, convivem bem, mas precisamos ganhar jogos para estar nas disputas. Não é fácil no país alcançar um título nacional. Caminho mostra que tem equipes com maior poder financeiro, outras mais prontas, mas não é impossível sonhar. Se competimos contra o Corinthians temos que tentar contra todos. Temos que ter mais competitividade sempre, como foi contra o Corinthians, contra o Vitória — finalizou Ceni.