Santos x São Paulo: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações do jogo

Pela segunda vez em cinco dias, Santos e São Paulo voltam a se enfrentar, desta vez pelo Campeonato Brasileiro. O clássico será disputado nesta quarta-feira (4), às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro. Os ingressos seguem à venda por meio do site do programa Sócio Rei.

continua após a publicidade

No último sábado (31), as equipes duelaram pela sexta rodada do Campeonato Paulista, no Morumbis, e o Tricolor levou a melhor ao vencer por 2 a 0, com gols de Tapia e Luciano, diante de mais de 49 mil torcedores.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Ficha do jogo SAN SP 2ª rodada Campeonato Brasileiro Data e Hora Quarta-feira, dia 4 de fevereiro de 2025; 20h (De Brasília) Local Vila Belmiro (Santos, SP) Árbitro Anderson Daronco (RS) Assistentes Rafael da Silva Alves (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS) Var Rafael da Silva Alves (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS) Onde assistir

Como chegam os dois times?

A vitória sobre o Santos, pelo Campeonato Paulista, aliviou a situação do Tricolor. Antes próximo da zona de rebaixamento do estadual, o São Paulo chegou aos sete pontos e ocupa agora a 12ª colocação, passando a brigar por uma vaga na zona de classificação da competição.

continua após a publicidade

Em clássicos, alguns destaques individuais têm surgido no elenco atual. Um deles é Gonzalo Tapia, autor de um dos gols na última partida. O atacante é o jogador da Série A com mais gols marcados em clássicos desde a sua estreia pelo São Paulo: quatro tentos, mesma marca de Luciano, Kaio Jorge e Vitor Roque, que figuram entre os líderes da estatística no período.

Já o Santos não poderá contar com Neymar, que ainda não fez sua estreia na temporada, apesar de treinar normalmente com o elenco. Recuperado de uma artroscopia no joelho esquerdo, o atacante ainda não recebeu o aval da comissão técnica para atuar. O técnico Juan Pablo Vojvoda também não contará com Thaciano, que segue em processo de transição física após sentir dores na coxa direita. Willian Arão, submetido a uma cirurgia para retirada de cálculo renal, e Gustavo Henrique, com lesão muscular no adutor da coxa direita, também são desfalques.

continua após a publicidade

Por outro lado, o Peixe terá o retorno de Tiquinho Soares, que volta a ficar à disposição após se recuperar de um edema na panturrilha esquerda.

Santos e São Paulo se enfrentaram no último sábado (31), no Morumbis. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Ficha Técnica:

🏆SANTOS X SÃO PAULO - 2ª rodada do Brasileirão

📍Estádio: Vila Belmiro (Santos, SP)

📑Data: Quarta-feira, dia 4 de fevereiro de 2025

⏰Horário: 20h (De Brasília)

📺Onde assistir: Record TV, HBO Max e Cazé TV

🗣️Arbitragem: Anderson Daronco (RS)

🚩Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

📟4ª Árbitro: Murilo Tarrega Victor (SP)

📱VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Escalações:

SANTOS (Técnico: Juan Pablo Vojvoda): Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías, Luan Peres e Vinicius Lira; João Schmidt, Gabriel Menino e Zé Rafael; Barreal, Gabigol e Rony.

SÃO PAULO (Técnico: Hernán Crespo): Rafael, Arboleda, Alan Franco e Sabino; Maik, Marcos Antonio, Bobadilla, Danielzinho e Enzo Diaz; Luciano e Tapia (Calleri).

+ Aposte na vitória do seu time no Campeonato Brasileiro

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.



