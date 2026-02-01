Bahia vence o Porto e se classifica no Campeonato Baiano
Tricolor segue com 100% de aproveitamento em 2026
O Bahia conquistou mais um triunfo tranquilo na noite deste domingo ao bater o Porto por 3 a 1, na Arena Fonte Nova, pela sexta rodada do Campeonato Baiano. Com um time mesclado em campo, Kauê Furquim, Dell e Michel Araújo foram os responsáveis por construírem a vantagem que classificou o Tricolor para as semifinais do estadual.
O resultado mantém o Bahia isolado na liderança, com 100% de aproveitamento e 18 pontos somados. Já o Porto deixa o G-4 e estaciona nos sete pontos. No próximo jogo, inclusive, um empate basta para garantir a primeira colocação.
Bahia domina o Porto e segue 100% na temporada
O Bahia foi dominante desde o início do primeiro tempo, e o placar correspondeu à superioridade logo aos três minutos, quando Kauê Furquim balançou as redes depois de receber passe açucarado de Cristian Olivera. O Tricolor seguiu em cima até ampliar com Dell, aos 26 minutos, que contou com desvio na defesa para estufar as redes depois de criar duas boas chances no ataque.
O Porto respondeu aos 33 minutos, quando Iago Borduchi cometeu pênalti em Pedro Lima. Luan Rodrigues foi para a cobrança e diminuiu a diferença na Arena Fonte Nova. Mas o Bahia não deixou barato e marcou o terceiro ainda antes do intervalo, aos 48, com Michel Araújo.
O segundo tempo seguiu na mesma tônica. O Bahia foi para cima e por pouco não ampliou em chegada de Cristian Olivera e Michel Araújo, que pararam em grandes defesas do goleiro Matheus Cabral. Com controle absoluto do jogo, o Tricolor naturalmente baixou o ritmo e preservou a vatagem até o apito final.
Próximos jogos
O Bahia agora vira a chave e volta as atenções para o duelo contra o Fluminense, marcado para as 19h da próxima quinta-feira (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela segunda rodada do Brasileirão. O Tricolor só volta a campo no Baiano às 16h do próximo domingo, contra a Juazeirense, também na Fonte Nova.
Já o Porto tem compromisso marcado às 18h30 do próximo sábado, pela sétima rodada do estadual, contra o Galícia, em Porto Seguro.
✅Ficha técnica
BAHIA 3 x 1 PORTO
6ª RODADA DO CAMPEONATO BAIANO
📆 Data e horário: domingo, 1 de fevereiro, às 18h30 (de Brasília);
📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;
🥅 Gols: Kauê Furquim, 3'/1ºT; Dell, 26'/1ºT; Michel Araújo, 48'/1ºT (Bahia); Luan Rodrigues, 36'/1ºT (Porto)
🟨 Cartões amarelos: Cesinha (Porto)
🟥 Cartões vermelhos: -
🧑🤝🧑 Público pagante: 16.152;
💸 Renda: R$ 423.566,30;
⚽ESCALAÇÕES
BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)
João Paulo; Román Gómez, Gabriel Xavier, Kanu e Iago Borduchi; Caio Alexandre (Rezende), Erick (David Martins), Michel Araújo (Rodrigo Nestor); Kauê Furquim, Kike Olivera (João Andrade) e Dell (Caio Suassuna).
PORTO (Técnico: Sandro Duarte)
Matheus Cabral; Gabriel Saulo, Anderson Bandeira, Everton Dias e Peu; Ygor, Pedro Lima e Luan Rodrigues; Bruno Ferreira, Cesinha Silva (Diogo) e Diki (Caio D'Ajuda).
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Ricarle Gustavo Gonçalves Batista;
🚩 Assistentes: Luanderson Lima dos Santos e José dos Santos Amador;
4️⃣ Quarto árbitro: Rafael Guimarães dos Reis.
