Endrick joga hoje? Saiba informações de Lyon x Laval pela Copa da França

Jogador tem condições e está apto para participar do duelo

Endrick celebra gol marcado pelo Lyon sobre o Metz, pela Ligue 1
Lyon e Laval se enfrentam nesta quarta-feira (4), às 16h30 (de Brasília), no Groupama Stadium, em Lyon, pelas oitavas de final da Copa da França 2025/26. O confronto decisivo marca mais uma oportunidade para o atacante brasileiro Endrick, destaque recente do Lyon, em partida com transmissão ao vivo do SportyNet.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Endrick vive um início impactante com a camisa do Lyon. Aos 19 anos, o atacante brasileiro soma gols e boas atuações desde que chegou ao clube, sendo decisivo no setor ofensivo e ganhando protagonismo rapidamente. A fase é tão positiva que o jogador já aparece entre os principais nomes sub-20 em eficiência no futebol europeu.

Endrick mata bola no peito no duelo entre Lyon e Lille pela Ligue 1 (Foto: Olivier Chassignole / AFP)
O Lyon atravessa um dos seus melhores momentos na temporada. A equipe comandada por Paulo Fonseca venceu nove dos últimos dez jogos disputados e mantém forte desempenho atuando em casa. Mesmo com alguns desfalques no elenco, o time aposta na solidez coletiva e no bom momento ofensivo para confirmar o favoritismo e avançar às quartas de final.

Do outro lado, o Laval chega como azarão do confronto. A equipe da segunda divisão francesa venceu apenas duas das últimas cinco partidas e sabe que precisará de uma atuação praticamente perfeita para surpreender fora de casa. Ainda assim, o histórico da Copa da França mostra que o time aposta no jogo reativo para tentar repetir façanhas do passado.

Tudo sobre Lyon x Laval (onde assistir, horário, escalações e local):

FICHA TÉCNICA

Lyon 🆚 Laval
Oitavas de final – Copa da França

📆 Data e horário: quarta-feira, 4 de fevereiro, às 16h30 (de Brasília)
📍 Local: Groupama Stadium, em Lyon (FRA)
👁️ Onde assistir: SportyNet (TV e YouTube)
🕴️ Árbitro: Ruddy Buquet
🚩 Assistentes: Alexis Auger e Steven Torregrossa
📺 VAR:

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵🔴 Lyon (Técnico: Paulo Fonseca)
Greif; Maitland-Niles, Mata, Niakhaté e Abner; Morton, Tessmann e Nartey; Sulc, Afonso Moreira e Endrick.

⚪ Laval (Técnico: Olivier Frapolli)
Samassa; Ouaneh, Tavares e Commaret; Maddy, Thomas, Sanna, Mbayo e Samb; Sellouki e Camara.

Endrick põe a partida no bolso, faz três gols e Lyon goleia o Metz por 5 a 2 na Ligue 1
Endrick comemora gol marcado pelo Lyon sobre o Metz, pela Ligue 1 (Foto: Jean-Christophe Verhaegen/AFP)

