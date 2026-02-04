Endrick joga hoje? Saiba informações de Lyon x Laval pela Copa da França
Jogador tem condições e está apto para participar do duelo
- Matéria
- Mais Notícias
Lyon e Laval se enfrentam nesta quarta-feira (4), às 16h30 (de Brasília), no Groupama Stadium, em Lyon, pelas oitavas de final da Copa da França 2025/26. O confronto decisivo marca mais uma oportunidade para o atacante brasileiro Endrick, destaque recente do Lyon, em partida com transmissão ao vivo do SportyNet.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Ex-Galo, Nathan Silva vive grande fase no Pumas e atrai interesse no Brasil
Futebol Internacional03/02/2026
- Futebol Internacional
Espanhóis analisam competição de Endrick com Gonzalo García: ‘Elevam o nível’
Futebol Internacional03/02/2026
- Futebol Internacional
Ex-Botafogo vibra com vitória histórica do Casa Pia sobre o Porto
Futebol Internacional03/02/2026
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Endrick vive um início impactante com a camisa do Lyon. Aos 19 anos, o atacante brasileiro soma gols e boas atuações desde que chegou ao clube, sendo decisivo no setor ofensivo e ganhando protagonismo rapidamente. A fase é tão positiva que o jogador já aparece entre os principais nomes sub-20 em eficiência no futebol europeu.
O Lyon atravessa um dos seus melhores momentos na temporada. A equipe comandada por Paulo Fonseca venceu nove dos últimos dez jogos disputados e mantém forte desempenho atuando em casa. Mesmo com alguns desfalques no elenco, o time aposta na solidez coletiva e no bom momento ofensivo para confirmar o favoritismo e avançar às quartas de final.
Do outro lado, o Laval chega como azarão do confronto. A equipe da segunda divisão francesa venceu apenas duas das últimas cinco partidas e sabe que precisará de uma atuação praticamente perfeita para surpreender fora de casa. Ainda assim, o histórico da Copa da França mostra que o time aposta no jogo reativo para tentar repetir façanhas do passado.
Tudo sobre Lyon x Laval (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Lyon 🆚 Laval
Oitavas de final – Copa da França
📆 Data e horário: quarta-feira, 4 de fevereiro, às 16h30 (de Brasília)
📍 Local: Groupama Stadium, em Lyon (FRA)
👁️ Onde assistir: SportyNet (TV e YouTube)
🕴️ Árbitro: Ruddy Buquet
🚩 Assistentes: Alexis Auger e Steven Torregrossa
📺 VAR: –
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔵🔴 Lyon (Técnico: Paulo Fonseca)
Greif; Maitland-Niles, Mata, Niakhaté e Abner; Morton, Tessmann e Nartey; Sulc, Afonso Moreira e Endrick.
⚪ Laval (Técnico: Olivier Frapolli)
Samassa; Ouaneh, Tavares e Commaret; Maddy, Thomas, Sanna, Mbayo e Samb; Sellouki e Camara.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias