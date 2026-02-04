Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (04/01/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
- Matéria
- Mais Notícias
Quem joga no futebol hoje? Nesta quarta-feira (4), a bola rola desde a manhã e o dia promete ser agitado para os fãs do esporte, com uma programação intensa no futebol nacional e internacional. Os destaques ficam por conta das partidas do Campeonato Brasileiro, com clássicos e confrontos de peso, além de duelos decisivos pelas copas europeias, como Copa do Rei, Copa da Itália, Copa da Alemanha, Copa da França e Copa da Liga Inglesa. A agenda ainda conta com jogos da Pré-Libertadores, da CONCACAF Champions Cup, do futebol feminino europeu e da Uefa Youth League.
Relacionadas
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta, 4 de fevereiro de 2026)
Uefa Youth League (16 avos de final)
- 10h: Legia Varsóvia sub-19 x Ajax sub-19 — UEFA.tv
- 12h: HJK sub-19 x Manchester City sub-19 — UEFA.tv
- 14h: Colônia sub-19 x Inter de Milão sub-19 — UEFA.tv
- 14h: Betis sub-19 x Tottenham sub-19 — UEFA.tv
Campeonato Egípcio
- 12h: Smouha x Pyramids — Link Sport Club Podcast
- 15h: Ismailia x Zamalek — Link Sport Club Podcast
Campeonato Grego
- 13h30: Asteras Tripolis x Olympiacos — SportyNet (TV e YouTube)
Copa da Rainha (quartas de final – feminino)
- 14h30: Atlético de Madrid x Athletic Bilbao — ESPN 4 e Disney+
➡️Clique para assistir no Disney+
Campeonato Paraense
- 15h30: Tuna Luso x Paysandu — Canal do Benja
Campeonato Pernambucano
- 16h: Maguary x Retrô — Canal GOAT e TV FPF Betnacional
Copa da França (oitavas de final)
- 16h30: Lyon x Laval — SportyNet (TV e YouTube)
- 16h30: Nice x Montpellier — SportyNet (YouTube)
- 16h30: Lorient x Paris FC — SportyNet (YouTube)
- 16h30: Toulouse x Amiens — SportyNet (YouTube)
- 17h: Troyes x Lens — SportyNet (YouTube)
Copa da Alemanha (quartas de final)
- 16h45: Holstein Kiel x Stuttgart — Disney+
Copa da Itália (quartas de final)
- 17h: Inter de Milão x Torino — SportyNet (YouTube)
Copa da Liga Inglesa (semifinal)
- 17h: Manchester City x Newcastle — ESPN e Disney+
Copa do Rei (quartas de final)
- 17h: Alavés x Real Sociedad — ESPN 4 e Disney+
- 17h: Valencia x Athletic Bilbao — Xsports e Disney+
Copa da Holanda (quartas de final)
- 17h: PSV x Heerenveen — N Sports
Campeonato Escocês
- 17h: Aberdeen x Celtic — Canal GOAT e OneFootball
Taça de Portugal (semifinal)
- 17h15: Fafe x Torreense — N Sports
Copa da Argentina
- 19h: Talleres x Argentino de Merlo — Xsports
Campeonato Brasileiro
- 19h: Flamengo x Internacional — Premiere
- 19h: RB Bragantino x Atlético-MG — Premiere
- 20h: Santos x São Paulo — Premiere
- 20h: Remo x Mirassol — Premiere
- 21h30: Palmeiras x Vitória — Globo, ge tv e Premiere
- 21h30: Grêmio x Botafogo — Globo e Premiere
➡️ Clique para assistir no Premiere
➡️Clique para assistir no SporTV
Campeonato Paranaense
- 19h: Andraus x FC Cascavel — Canal GOAT
Campeonato Cearense
- 19h: Maracanã x Quixadá — FCF TV
Campeonato Amazonense (semifinal)
- 20h: Nacional-AM x Princesa do Solimões — N Sports
Campeonato Potiguar
- 20h: Potiguar x América-RN — Canal GOAT
- 20h: ABC x Globo — Canal GOAT
Campeonato Paraibano
- 20h: Esporte de Patos x Pombal — Canal GOAT
Pré-Libertadores (primeira fase)
- 21h30: 2 de Mayo x Alianza Lima — ESPN e Disney+
CONCACAF Champions Cup
- 22h: Xelajú x Monterrey — Disney+
- 0h: Vancouver FC x Cruz Azul — Disney+
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
- Matéria
- Mais Notícias