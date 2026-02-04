Corinthians e Capivariano se enfrentam nesta quinta-feira (05), às 20h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo. O confronto, válido pela sexta rodada do Campeonato Paulista, terá transmissão da TNT/HBO Max. ➡️ Clique aqui para assistir

continua após a publicidade

Ficha do jogo COR CAP 6ª Rodada Paulistão Data e Hora quinta-feira, 05 de fevereiro de 2026, às 20h30 (de Brasília) Local Neo Química Arena, em São Paulo (SP) Árbitro Daiane Muniz (SP) Assistentes Alex Ang Ribeiro (SP) e Raphael de Albuquerque Lima (SP) Var Douglas Marques das Flores (SP) Onde assistir

O Corinthians chega embalado após a conquista da Supercopa Rei, diante do Flamengo, em Brasília. Agora, o clube vira a chave para o torneio regional, no qual soma duas vitórias, dois empates e uma derrota. A equipe ocupa a sétima colocação, com oito pontos.

Já o Capivariano venceu dois jogos, empatou um e perdeu outros dois compromissos. O time aparece na 11ª posição, com sete pontos, e vem de derrota em casa para o Primavera.

continua após a publicidade

Néo Química Arena para Corinthians x Capivariano (Foto: Guilherme Lesnok / Lance!)

Histórico do confronto

O histórico de confrontos entre Corinthians e Capivariano é curto, mas totalmente favorável ao clube da capital. Em todas as competições, as equipes se enfrentaram em dois jogos, com duas vitórias do Corinthians, mantendo aproveitamento de cem por cento no duelo.

Atuando como mandante, o Corinthians recebeu o Capivariano em uma oportunidade e saiu vencedor. No estádio do adversário, houve um confronto, novamente com triunfo do Timão.

continua após a publicidade

Confira as informações do jogo entre Corinthians x Capivariano

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X CAPIVARIANO

PAULISTÃO - 6ª RODADA

📆 Data e horário: quinta-feira, 05 de fevereiro de 2026, às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: TNT/HBO Max

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Daiane Muniz (SP)

🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Raphael de Albuquerque Lima (SP)

🖥️ VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORINTHIANS: Hugo Souza; Pedro Milans, André Ramalho, João Pedro Tchoca e Hugo; Matheus Pereira, Charles e Rodrigo Garro; Kaio César, Vitinho (Kayke) e Gui Negão. (Técnico: Dorival Jr)

CAPIVARIANO: Guilherme Nogueira; Diogo Mateus, Octávio, Wendel Lomar e Leonan; Vinicius Guedes, Bruno Silva e Ravanelli; Mike, Felipe Azevedo e Rodolfo. (Técnico: Élio Sizenado)