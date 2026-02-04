Corinthians x Capivariano: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pelo Paulistão
Equipes se enfrentam pelo Campeonato Paulista
Corinthians e Capivariano se enfrentam nesta quinta-feira (05), às 20h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo. O confronto, válido pela sexta rodada do Campeonato Paulista, terá transmissão da TNT/HBO Max. ➡️ Clique aqui para assistir
Ficha do jogo
O Corinthians chega embalado após a conquista da Supercopa Rei, diante do Flamengo, em Brasília. Agora, o clube vira a chave para o torneio regional, no qual soma duas vitórias, dois empates e uma derrota. A equipe ocupa a sétima colocação, com oito pontos.
Já o Capivariano venceu dois jogos, empatou um e perdeu outros dois compromissos. O time aparece na 11ª posição, com sete pontos, e vem de derrota em casa para o Primavera.
Histórico do confronto
O histórico de confrontos entre Corinthians e Capivariano é curto, mas totalmente favorável ao clube da capital. Em todas as competições, as equipes se enfrentaram em dois jogos, com duas vitórias do Corinthians, mantendo aproveitamento de cem por cento no duelo.
Atuando como mandante, o Corinthians recebeu o Capivariano em uma oportunidade e saiu vencedor. No estádio do adversário, houve um confronto, novamente com triunfo do Timão.
Confira as informações do jogo entre Corinthians x Capivariano
✅ FICHA TÉCNICA
CORINTHIANS X CAPIVARIANO
PAULISTÃO - 6ª RODADA
📆 Data e horário: quinta-feira, 05 de fevereiro de 2026, às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: TNT/HBO Max
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Daiane Muniz (SP)
🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Raphael de Albuquerque Lima (SP)
🖥️ VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
CORINTHIANS: Hugo Souza; Pedro Milans, André Ramalho, João Pedro Tchoca e Hugo; Matheus Pereira, Charles e Rodrigo Garro; Kaio César, Vitinho (Kayke) e Gui Negão. (Técnico: Dorival Jr)
CAPIVARIANO: Guilherme Nogueira; Diogo Mateus, Octávio, Wendel Lomar e Leonan; Vinicius Guedes, Bruno Silva e Ravanelli; Mike, Felipe Azevedo e Rodolfo. (Técnico: Élio Sizenado)
Tudo sobre
