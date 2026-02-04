menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Corinthians x Capivariano: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pelo Paulistão

Equipes se enfrentam pelo Campeonato Paulista

Avatar
Lance!
São Paulo (SP)
Dia 04/02/2026
17:09
Foto: Arte/Lance!
imagem cameraFoto: Arte/Lance!
  • Matéria
  • Mais Notícias

Corinthians e Capivariano se enfrentam nesta quinta-feira (05), às 20h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo. O confronto, válido pela sexta rodada do Campeonato Paulista, terá transmissão da TNT/HBO Max. ➡️ Clique aqui para assistir

continua após a publicidade

Relacionadas

Ficha do jogo

Corinthians-logo-escudo
COR
logo-capivariano escudo
CAP
6ª Rodada
Paulistão
Data e Hora
quinta-feira, 05 de fevereiro de 2026, às 20h30 (de Brasília)
Local
Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
Árbitro
Daiane Muniz (SP)
Assistentes
Alex Ang Ribeiro (SP) e Raphael de Albuquerque Lima (SP)
Var
Douglas Marques das Flores (SP)
Onde assistir

O Corinthians chega embalado após a conquista da Supercopa Rei, diante do Flamengo, em Brasília. Agora, o clube vira a chave para o torneio regional, no qual soma duas vitórias, dois empates e uma derrota. A equipe ocupa a sétima colocação, com oito pontos.

Já o Capivariano venceu dois jogos, empatou um e perdeu outros dois compromissos. O time aparece na 11ª posição, com sete pontos, e vem de derrota em casa para o Primavera.

continua após a publicidade
Néo Química Arena para Corinthians x Ponte Preta (Foto: Guilherme Lesnok / Lance!)
Néo Química Arena para Corinthians x Capivariano (Foto: Guilherme Lesnok / Lance!)

Histórico do confronto

O histórico de confrontos entre Corinthians e Capivariano é curto, mas totalmente favorável ao clube da capital. Em todas as competições, as equipes se enfrentaram em dois jogos, com duas vitórias do Corinthians, mantendo aproveitamento de cem por cento no duelo.

Atuando como mandante, o Corinthians recebeu o Capivariano em uma oportunidade e saiu vencedor. No estádio do adversário, houve um confronto, novamente com triunfo do Timão.

continua após a publicidade

Confira as informações do jogo entre Corinthians x Capivariano

✅ FICHA TÉCNICA
CORINTHIANS X CAPIVARIANO
PAULISTÃO - 6ª RODADA

📆 Data e horário: quinta-feira, 05 de fevereiro de 2026, às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: TNT/HBO Max

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Daiane Muniz (SP)
🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Raphael de Albuquerque Lima (SP)
🖥️ VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORINTHIANS: Hugo Souza; Pedro Milans, André Ramalho, João Pedro Tchoca e Hugo; Matheus Pereira, Charles e Rodrigo Garro; Kaio César, Vitinho (Kayke) e Gui Negão. (Técnico: Dorival Jr)
CAPIVARIANO: Guilherme Nogueira; Diogo Mateus, Octávio, Wendel Lomar e Leonan; Vinicius Guedes, Bruno Silva e Ravanelli; Mike, Felipe Azevedo e Rodolfo. (Técnico: Élio Sizenado)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias