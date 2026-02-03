menu hamburguer
Onde Assistir

Flamengo x Internacional: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/02/2026
21:14
Flamengo Internacional
imagem cameraFlamengo e Internacional se enfrentam pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro (Arte: Lance!)
Flamengo e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira (4), em jogo válido pela segunda rodada do Brasileirão 2026. A bola rola às 19h (de Brasília), no Maracanã, com transmissão do Premiere (pay-per-view). ➡️ Clique para assistir no Premiere

Ficha do jogo

Escudo do Flamengo - Onde Assistir
FLA
Internacional-escudo-onde-assistir
INT
Brasileirão
2ª rodada
Data e Hora
quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026, às 19h (de Brasília)
Local
Estádio do Maracanã
Árbitro
Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)
Assistentes
Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Eduardo Goncalves da Cruz (MS)
Var
Caio Max Augusto Vieira (GO)
Onde assistir

Flamengo x Internacional: como chegaram as equipes

O Rubro-Negro não iniciou bem a temporada e foi vice para o Corinthians na decisão da Supercopa Rei. Ao todo, são quatro jogos com o elenco principal em 2026, com uma vitória e três derrotas consecutivas, incluindo a estreia no Brasileirão contra o São Paulo.

A grande notícia no Flamengo, contudo, é o retorno de Lucas Paquetá. O meia estreou na final contra o Timão ao entrar no segundo tempo e reencontrará a Nação Rubro-Negra no Maracanã diante do Colorado.

Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

O Internacional, por sua vez, também começou o Brasileirão com derrota. No Beira-Rio, a equipe perdeu por 1 a 0 para o Athletico-PR. No estadual, porém, a equipe vem de vitória sobre o Caxias e está classificada às quartas de final.

Para o duelo no Maracanã, a principal expectativa é a estreia de Alerrandro. O atacante contratado junto ao CSKA, da Rússia, deve iniciar a partida no banco de reservas e tem chances de fazer a primeira partida com a camisa colorada.

Confira as informações de Flamengo x Internacional

✅ FICHA TÉCNICA
FLAMENGO X INTERNACIONAL
2ª RODADA - BRASILEIRÃO

Aposte no Brasileirão!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

📆 Data e horário: quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Premiere (pay per view) e geTV (Youtube)
🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)
🚩 Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Eduardo Goncalves da Cruz (MS)
🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)
Rossi; Varela, Léo Ortiz (Vitão), Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, De La Cruz (Evertton Araújo) e Arrascaeta; Plata (Lucas Paquetá), Pedro e Carrascal.

INTERNACIONAL (Técnico: Paulo Pezzolano)
Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Torres e Bernabei; Ronaldo (Thiago Maia), Paulinho e Alan Patrick; Vitinho, Borré e Carbonero.

Maracanã receberá Fluminense x Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)
Maracanã recebe duelo entre Flamengo e Internacional pelo Brasileirão (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

