Flamengo e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira (4), em jogo válido pela segunda rodada do Brasileirão 2026. A bola rola às 19h (de Brasília), no Maracanã, com transmissão do Premiere (pay-per-view).

Ficha do jogo FLA INT Brasileirão 2ª rodada Data e Hora quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026, às 19h (de Brasília) Local Estádio do Maracanã Árbitro Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE) Assistentes Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Eduardo Goncalves da Cruz (MS) Var Caio Max Augusto Vieira (GO) Onde assistir

Flamengo x Internacional: como chegaram as equipes

O Rubro-Negro não iniciou bem a temporada e foi vice para o Corinthians na decisão da Supercopa Rei. Ao todo, são quatro jogos com o elenco principal em 2026, com uma vitória e três derrotas consecutivas, incluindo a estreia no Brasileirão contra o São Paulo.

A grande notícia no Flamengo, contudo, é o retorno de Lucas Paquetá. O meia estreou na final contra o Timão ao entrar no segundo tempo e reencontrará a Nação Rubro-Negra no Maracanã diante do Colorado.

O Internacional, por sua vez, também começou o Brasileirão com derrota. No Beira-Rio, a equipe perdeu por 1 a 0 para o Athletico-PR. No estadual, porém, a equipe vem de vitória sobre o Caxias e está classificada às quartas de final.

Para o duelo no Maracanã, a principal expectativa é a estreia de Alerrandro. O atacante contratado junto ao CSKA, da Rússia, deve iniciar a partida no banco de reservas e tem chances de fazer a primeira partida com a camisa colorada.

Confira as informações de Flamengo x Internacional

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X INTERNACIONAL

2ª RODADA - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Premiere (pay per view) e geTV (Youtube)

🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

🚩 Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Eduardo Goncalves da Cruz (MS)

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Varela, Léo Ortiz (Vitão), Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, De La Cruz (Evertton Araújo) e Arrascaeta; Plata (Lucas Paquetá), Pedro e Carrascal.

INTERNACIONAL (Técnico: Paulo Pezzolano)

Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Torres e Bernabei; Ronaldo (Thiago Maia), Paulinho e Alan Patrick; Vitinho, Borré e Carbonero.