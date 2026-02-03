Caso antigo 'encerra' negociação entre Corinthians e Bahia por Kayky
Timão descarta contratação do atacante
O Corinthians não deve avançar pela contratação do atacante Kayky, atualmente no Bahia. O jogador foi oferecido ao clube paulista, mas as conversas não evoluíram em razão de outra negociação polêmica envolvendo ambos clubes.
Em setembro do ano passado, o Bahia contratou Kauê Furquim, joia da base do Timão ao pagar a multa rescisória estipulada em R$ 14 milhões.
Incomodado com a situação, o clube paulista acusou o Bahia de aliciamento, em um movimento classificado internamente como "ilícito e imoral". O Corinthians, inclusive, acionou a CNRD (Câmara Nacional de Resolução de Disputas).
Nesse contexto, mesmo com o estafe do atleta demonstrando otimismo quanto ao desfecho positivo da negociação, o Corinthians optou por não avançar pelo nome de Kayky e recuou de qualquer tratativa com o Bahia. A informação foi inicialmente publicada pelo Uol.
Kayky tinha interesse em jogar no Corinthians
Sem espaço no Bahia, Kayky via com bons olhos a possibilidade de defender o Corinthians. Revelado pelo Fluminense, o atacante também teve passagem pelo Manchester City e foi contratado pelo clube baiano no meio do ano passado.
Em 2026, Kayky disputou apenas uma partida. A saída do jogador para o Timão era tratada como praticamente certa e chegou a contar, inclusive, com uma mensagem de Kauê Furquim desejando sucesso ao atleta.
— Só tenho que desejar boa sorte para ele, que ele possa fazer uma boa campanha lá. Se Deus quiser vai dar tudo certo, que Deus abençoe ele — disse Kauê.
