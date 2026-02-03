menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Caso antigo 'encerra' negociação entre Corinthians e Bahia por Kayky

Timão descarta contratação do atacante

e741b9d9-9fbf-410a-a7aa-7930840d0c70_WhatsApp-Image-2025-03-17-at-12.00.50-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 03/02/2026
14:44
Kayky busca mais oportunidades no time de Rogério Ceni (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)
imagem cameraKayky não deve reforçar o Corinthians (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)
O Corinthians não deve avançar pela contratação do atacante Kayky, atualmente no Bahia. O jogador foi oferecido ao clube paulista, mas as conversas não evoluíram em razão de outra negociação polêmica envolvendo ambos clubes.

Em setembro do ano passado, o Bahia contratou Kauê Furquim, joia da base do Timão ao pagar a multa rescisória estipulada em R$ 14 milhões.

Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Incomodado com a situação, o clube paulista acusou o Bahia de aliciamento, em um movimento classificado internamente como "ilícito e imoral". O Corinthians, inclusive, acionou a CNRD (Câmara Nacional de Resolução de Disputas).

Marcelo Paz novo dirigente do Corinthians
Marcelo Paz, executivo do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Nesse contexto, mesmo com o estafe do atleta demonstrando otimismo quanto ao desfecho positivo da negociação, o Corinthians optou por não avançar pelo nome de Kayky e recuou de qualquer tratativa com o Bahia. A informação foi inicialmente publicada pelo Uol.

Kayky tinha interesse em jogar no Corinthians

Sem espaço no Bahia, Kayky via com bons olhos a possibilidade de defender o Corinthians. Revelado pelo Fluminense, o atacante também teve passagem pelo Manchester City e foi contratado pelo clube baiano no meio do ano passado.

Em 2026, Kayky disputou apenas uma partida. A saída do jogador para o Timão era tratada como praticamente certa e chegou a contar, inclusive, com uma mensagem de Kauê Furquim desejando sucesso ao atleta.

— Só tenho que desejar boa sorte para ele, que ele possa fazer uma boa campanha lá. Se Deus quiser vai dar tudo certo, que Deus abençoe ele — disse Kauê.

