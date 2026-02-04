Fluminense confirma presença na Liga Ouro e inicia busca por vaga na elite do basquete

O Fluminense anunciou oficialmente o fim de um período de 12 anos sem uma equipe profissional na modalidade. O clube das Laranjeiras está de volta ao cenário do basquetebol masculino adulto, após ter confirmado o retorno do projeto em setembro. A reativação do time principal é um passo estratégico dentro do plano de fortalecimento dos esportes olímpicos do Tricolor, que agora ratificou sua participação na Liga Ouro 2026.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

O movimento de retorno, inclusive, já apresentou resultados imediatos. No ano de 2025, o Tricolor marcou sua volta às competições profissionais ao disputar a Taça Guanabara, onde alcançou o vice-campeonato.

Fluminense busca vai disputar a Liga Ouro, divisão de acesso do NBB (Foto: Mailson Santana/FFC)

+Aposte na vitória do seu time no NBB

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

Para liderar a caminhada rumo ao NBB (Novo Basquete Brasil), o Fluminense buscou um nome que conhece bem os corredores do clube. O técnico Marcio Andrade foi o escolhido para comandar a equipe. Marcio esteve à frente da última formação profissional do clube, em 2013, e agora retorna com o desafio de gerir um elenco que mistura juventude e experiência.

➡️ STJD da liga do NBB divulga suspensões contra Pato Basquete após agressão a árbitro

A estratégia de montagem do time será híbrida. O clube utilizará a força de sua formação — que vem colhendo excelentes resultados nos últimos anos nas categorias de base — integrando jovens talentos a atletas experientes contratados especificamente para a disputa da Liga Ouro.

continua após a publicidade

➡️ Fluminense oficializa retorno do basquete adulto após 12 anos