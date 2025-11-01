Bahia x Bragantino: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Equipes entram se enfrentam às 16h deste domingo
Bahia e Bragantino entram em campo a partir das 16h deste domingo (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em jogo válido pela 31ª rodada do Brasileirão. A partida será transmitida ao vivo pelos canais Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view).
Enquanto o Bahia é o quinto colocado, com 49 pontos, e briga por vaga direta na fase de grupos da Libertadores, o Bragantino vive ameaçado pela zona de rebaixamento na 12ª posição, com 36 pontos.
Ficha do jogo
Como vem o Bahia?
De olho em uma recuperação depois da derrota para o São Paulo na última rodada, o Bahia chega com um gás a mais para enfrentar o Massa Bruta, já que a final brasileira na Libertadores deixa o Tricolor ainda mais próximo de uma vaga continental no ano que vem. Não só isso, a equipe de Rogério Ceni lidera o ranking de melhores mandantes da Série A e pretende manter o desempenho neste domingo contra o golpeado Bragantino.
Para tal missão, o Bahia tem a volta do atacante Erick Pulga, que ficou três meses parado por conta de um estiramento na coxa. A expectativa é que o atleta ganhe minutos em campo. Por outro lado, Ceni não terá o atacante Sanabria e o lateral-direito Gilberto à disposição, ambos no departamento médico depois de se lesionarem contra o São Paulo. Everton Ribeiro e Caio Alexandre, que estão em processo de transição, também devem ser preservados. Já o atacante Ademir está suspenso da partida pelo acúmulo de cartões amarelos.
Como chega o Braga?
Do outro lado, o Bragantino tem muitos motivos para se preocupar. Em queda livre no Campeonato Brasileiro, o time paulista tem a dura missão de somar pontos contra o Bahia na Arena Fonte Nova para iniciar a recuperação sob o comando do novo treinador Vágner Mancini, que estreia com o objetivo de livrar o Massa Bruta do rebaixamento. Fernando Seabra foi demitido depois da derrota por 3 a 0 para o Vasco no último domingo.
Logo de cara, Mancini vai ter que quebrar a cabeça para montar o time diante do desfalque do meia Jhon Jhon, que está suspenso. Já os zagueiros Eduardo e Guzmán, o meia Bruninho e o atacante Vinicinho estão no departamento médico. O atacante Isidro Pitta segue em transição física.
Confira arbitragem e onde assistir Bahia x Bragantino
BAHIA X BRAGANTINO
31ª RODADA DO BRASILEIRÃO
📆 Data e horário: domingo, 02 de novembro, às 16h (de Brasília);
📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;
📺 Onde assistir Bahia x Bragantino: Globo e Premiere;
🟨 Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE);
🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Renan Aguiar da Costa (CE);
🖥️ VAR: Antônio Magno Lima Cordeiro (CE).
Prováveis escalações
BAHIA (Técnico: Rogério Ceni):
Ronaldo; Santiago Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor (Michel Araújo); Kayky, Tiago e Willian José.
BRAGANTINO (Técnico: Vágner Mancini):
Cleiton; Nathan, Alix Vinícius, Pedro Henrique e Juninho Capixaba; Gabriel, Fabinho e Matheus Fernandes; Laquintana, Eduardo Sasha e Lucas Barbosa.
