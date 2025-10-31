Final entre Palmeiras e Flamengo deixa Bahia mais perto da Libertadores

Não foi só a torcida do Palmeiras que comemorou a classificação épica para final da Libertadores na última quinta-feira. A decisão entre Verdão e Flamengo, marcada para o dia 29 de novembro, abre caminhos para outras equipes chegarem à competição continental, como é o caso do Bahia, que se vê cada vez mais perto de uma classificação direta à fase de grupos do torneio sul-americano.

Como Palmeiras e Flamengo são líder e vice-líder do Brasileirão, respectivamente, mais uma vaga foi aberta para a Libertadores. Assim, o que era G-4 virou G-5, e o que era G-6 virou G-7. O Bahia, por sinal, é um grande beneficiado dessa dinâmica.

A seis pontos de distância do avassalador Mirassol, atual quarto colocado, o Tricolor baiano figura na quinta posição e, neste momento, está na zona de classificação direta para a fase de grupos da Liberta.

De acordo com dados da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Bahia tem 91% de chances de permanecer ao menos no G-7 até o fim do Campeonato Brasileiro.

G-7 do Brasileirão:

Palmeiras - 62 pontos em 29 jogos; Flamengo - 61 pontos em 29 jogos; Cruzeiro - 57 pontos em 30 partidas; Mirassol - 55 pontos em 30 jogos; Bahia - 49 pontos em 30 partidas; Fluminense - 47 pontos em 30 jogos; Botafogo - 47 pontos em 30 jogos.

Final entre Palmeiras e Flamengo deixa o Bahia mais perto da Libertadores (Foto: Carl de Souza/AFP)

O cenário pode melhorar para o Bahia

Mas o que ficou bom, pode melhorar ainda mais. Nas duas próximas rodadas, confrontos diretos entre equipes do G-8 podem abrir novos caminhos para o Bahia, que vai enfrentar clubes da parte de baixo da tabela. Neste sábado, por exemplo, Mirassol e Botafogo se enfrentam no Maião. Já na próxima quarta-feira, é a vez do Fluminense receber o time paulista, no Maracanã.

Tudo isso sem falar que mais uma vaga na Libertadores pode ser aberta a depender do campeão da Copa do Brasil, inclusive uma vaga direta na fase de grupos.

O Bahia pode se aproximar ainda mais desse objetivo continental a partir das 16h deste domingo (horário de Brasília), quando enfrenta o Bragantino na Arena Fonte Nova, pela 31ª rodada do Brasileirão.