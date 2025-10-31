Final entre Palmeiras e Flamengo deixa Bahia mais perto da Libertadores
Tricolor garante vaga na fase de grupos se mantiver aproveitamento na Série A
Não foi só a torcida do Palmeiras que comemorou a classificação épica para final da Libertadores na última quinta-feira. A decisão entre Verdão e Flamengo, marcada para o dia 29 de novembro, abre caminhos para outras equipes chegarem à competição continental, como é o caso do Bahia, que se vê cada vez mais perto de uma classificação direta à fase de grupos do torneio sul-americano.
Como Palmeiras e Flamengo são líder e vice-líder do Brasileirão, respectivamente, mais uma vaga foi aberta para a Libertadores. Assim, o que era G-4 virou G-5, e o que era G-6 virou G-7. O Bahia, por sinal, é um grande beneficiado dessa dinâmica.
A seis pontos de distância do avassalador Mirassol, atual quarto colocado, o Tricolor baiano figura na quinta posição e, neste momento, está na zona de classificação direta para a fase de grupos da Liberta.
De acordo com dados da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Bahia tem 91% de chances de permanecer ao menos no G-7 até o fim do Campeonato Brasileiro.
G-7 do Brasileirão:
- Palmeiras - 62 pontos em 29 jogos;
- Flamengo - 61 pontos em 29 jogos;
- Cruzeiro - 57 pontos em 30 partidas;
- Mirassol - 55 pontos em 30 jogos;
- Bahia - 49 pontos em 30 partidas;
- Fluminense - 47 pontos em 30 jogos;
- Botafogo - 47 pontos em 30 jogos.
O cenário pode melhorar para o Bahia
Mas o que ficou bom, pode melhorar ainda mais. Nas duas próximas rodadas, confrontos diretos entre equipes do G-8 podem abrir novos caminhos para o Bahia, que vai enfrentar clubes da parte de baixo da tabela. Neste sábado, por exemplo, Mirassol e Botafogo se enfrentam no Maião. Já na próxima quarta-feira, é a vez do Fluminense receber o time paulista, no Maracanã.
Tudo isso sem falar que mais uma vaga na Libertadores pode ser aberta a depender do campeão da Copa do Brasil, inclusive uma vaga direta na fase de grupos.
O Bahia pode se aproximar ainda mais desse objetivo continental a partir das 16h deste domingo (horário de Brasília), quando enfrenta o Bragantino na Arena Fonte Nova, pela 31ª rodada do Brasileirão.
