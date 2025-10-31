Ingressos de Bahia x Bragantino estão à venda: veja preços e onde comprar
Equipes entram em campo neste domingo, pela 31ª rodada do Brasileirão
- Matéria
- Mais Notícias
A venda de ingressos para a partida entre Bahia e Bragantino, marcada para as 16h deste domingo (horário de Brasília), pela 31ª rodada do Brasileirão, já está aberta para o público geral. A compra deve ser feita exclusivamente pela internet.
Vitória x Bahia: onde assistir, horário e escalações da final do Baianão Feminino
Onde Assistir
Bahia tem sequência contra times que vivem drama no Brasileirão
Bahia
Com gol polêmico, Fortaleza abre vantagem contra o Bahia na Copa do Brasil Sub-20
Futebol Nacional
✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!
As vendas começaram no último domingo para os associados, mas o público geral só teve acesso nesta sexta. A compra online estará disponível até às 17h do domingo, dia do jogo, mediante o cadastro obrigatório da biometria facial.
Preços dos ingressos para Bahia x Bragantino
Com direito a promoção no Setor Sudeste, os valores dos ingressos variam de R$ 20 a R$ 300. Vale lembrar que menores até 11 anos têm direito à gratuidade e, mesmo com a abertura para o público geral, os sócios ainda podem fazer o check-in.
- Cadeira Superior Norte - R$ 80 (meia R$ 40);
- Cadeira Superior Leste - R$ 84 (meia R$ 42);
- Cadeira Norte - R$ 100 (meia R$ 50);
- Cadeira Leste - R$ 110 (meia R$ 55);
- Cadeira Especial Inferior - R$ 140 (meia R$ 70);
- Cadeira Sudeste - R$ 110 (meia R$ 55);
- Cadeira Sudeste promocional - R$ 40 (meia R$ 20);
- Lounge Premium - R$ 300;
- Lounge Criança - R$ 180;
- Visitante - R$ 140 (meia R$ 70).
O que está em jogo?
Depois de mais uma derrota longe de Salvador, desta vez para o São Paulo, o Bahia volta à sua fortaleza, a Arena Fonte Nova, com o objetivo de manter a melhor campanha como mandante no Brasileirão e seguir vivo na briga por uma vaga direta na Libertadores de 2026. O Tricolor está na quinta posição, com 49 pontos.
Já o Bragantino vive em queda livre no torneio e trocou o sonho por Libertadores pela briga contra o rebaixamento. Na 12ª posição, com 36 pontos, a equipe tenta voltar aos trilhos na estreia do técnico Vágner Mancini.
➡️Bahia tem sequência contra times que vivem drama no Brasileirão
Como chegar à Arena Fonte Nova?
- Chegue com antecedência: Em dias de eventos, o trânsito ao redor da Arena Fonte Nova pode ser intenso, especialmente nas principais vias de acesso, como a Avenida Vasco da Gama e a Ladeira Fonte das Pedras. Chegar cedo ajuda a evitar filas e facilita a localização do portão correto.
- Prefira transporte público: Com a proximidade da estação de metrô Campo da Pólvora e várias linhas de ônibus que passam pelas avenidas adjacentes, o transporte público é uma opção conveniente e prática, especialmente para quem quer evitar o trânsito e a busca por estacionamento.
- Verifique o portão indicado no ingresso: Cada setor e portão são bem sinalizados e correspondem aos setores marcados no ingresso. Conferir o portão de entrada correto ajuda a agilizar sua entrada e evitar qualquer confusão.
- Matéria
- Mais Notícias