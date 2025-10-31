A venda de ingressos para a partida entre Bahia e Bragantino, marcada para as 16h deste domingo (horário de Brasília), pela 31ª rodada do Brasileirão, já está aberta para o público geral. A compra deve ser feita exclusivamente pela internet.

As vendas começaram no último domingo para os associados, mas o público geral só teve acesso nesta sexta. A compra online estará disponível até às 17h do domingo, dia do jogo, mediante o cadastro obrigatório da biometria facial.

Preços dos ingressos para Bahia x Bragantino

Com direito a promoção no Setor Sudeste, os valores dos ingressos variam de R$ 20 a R$ 300. Vale lembrar que menores até 11 anos têm direito à gratuidade e, mesmo com a abertura para o público geral, os sócios ainda podem fazer o check-in.

Cadeira Superior Norte - R$ 80 (meia R$ 40);

Cadeira Superior Leste - R$ 84 (meia R$ 42);

Cadeira Norte - R$ 100 (meia R$ 50);

Cadeira Leste - R$ 110 (meia R$ 55);

Cadeira Especial Inferior - R$ 140 (meia R$ 70);

Cadeira Sudeste - R$ 110 (meia R$ 55);

Cadeira Sudeste promocional - R$ 40 (meia R$ 20);

Lounge Premium - R$ 300;

Lounge Criança - R$ 180;

Visitante - R$ 140 (meia R$ 70).

Torcida do Bahia lota a Arena Fonte Nova contra o Flamengo (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

O que está em jogo?

Depois de mais uma derrota longe de Salvador, desta vez para o São Paulo, o Bahia volta à sua fortaleza, a Arena Fonte Nova, com o objetivo de manter a melhor campanha como mandante no Brasileirão e seguir vivo na briga por uma vaga direta na Libertadores de 2026. O Tricolor está na quinta posição, com 49 pontos.

Já o Bragantino vive em queda livre no torneio e trocou o sonho por Libertadores pela briga contra o rebaixamento. Na 12ª posição, com 36 pontos, a equipe tenta voltar aos trilhos na estreia do técnico Vágner Mancini.

