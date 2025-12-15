Cardiff x Chelsea: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Copa da Liga Inglesa
Confira todas as informações do duelo válido pelas quartas de final
Cardiff e Chelsea se enfrentam nesta terça-feira (16), às 17h (de Brasília), pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa. A partida será realizada no Cardiff City Stadium, em Cardiff (GAL), com transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Ficha do jogo
O Cardiff City chega às quartas de final embalado pela vitória por 2 a 1 sobre o Wrexham e pelo ótimo momento na terceira divisão, onde lidera a competição com cinco triunfos consecutivos. Mesmo confiante para tentar uma classificação inédita, o time tem desfalques relevantes: Omari Kellyman está impedido por questões contratuais, enquanto Rubin Colwill, Gabriel Osho e Ollie Tanner seguem fora por lesão.
O Chelsea avançou após vencer o Wolverhampton por 4 a 3, mas ainda busca maior regularidade na Premier League, interrompendo recentemente uma sequência sem vitórias ao bater o Everton. Apesar das oscilações, o time aposta no favoritismo para avançar mesmo fora de casa, embora chegue com várias ausências, como Liam Delap, Dario Essugo, Romeo Lavia, Mykhaylo Mudryk e Levi Colwill, além de Marc Guiu, impedido de atuar, e Marc Cucurella, suspenso.
Tudo sobre o jogo entre Cardiff e Chelsea (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Cardiff 🆚 Chelsea
Quartas de final — Copa da Liga Inglesa
📆 Data e horário: segunda-feira, 15 de dezembro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Old Trafford, em Manchester (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Tony Harrington
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Cardiff (Técnico: Brian Barry-Murphy.)
Nathan Trott; Ronan Kpakio, Calum Chambers, Will Fish e Joel Bagan; Joel Colwill, Ryan Wintle, Alex Robertson, Omari Kellyman e Cian Ashford; Yousef Salech.
Chelsea (Técnico: Enzo Maresca)
Filip Jörgensen; Malo Gusto, Josh Acheampong, Tosin Adarabioyo e Jorrel Hato; André Santos e Moisés Caicedo; Estêvão, Facundo Buonanotte, Jamie Gittens; Tyrique George.
