Corinthians x Vasco: onde assistir, horário e escalações da final da Copa do Brasil
Equipes se enfrentam no jogo de ida da decisão
- Matéria
- Mais Notícias
Corinthians e Vasco abrem as finais da Copa do Brasil nesta quarta-feira (16). Na Neo Química Arena, em São Paulo, as equipes se enfrentam às 21h30 (de Brasília), no jogo de ida da decisão da competição nacional. O duelo terá transmissão da Globo (tv aberta), da SporTV (tv fechada), Premiere (pay-per-view) e Prime Video (streaming).
Relacionadas
- Corinthians
Corinthians encerra preparação para decisão; veja a provável escalação
Corinthians16/12/2025
- Todos Esportes
CBF altera horário do jogo de volta da final da Copa do Brasil entre Vasco e Corinthians
Todos Esportes16/12/2025
- Corinthians
Raniele exalta campanha do Corinthians na Copa do Brasil: ‘Continuem duvidando’
Corinthians16/12/2025
Ficha do jogo
O Timão chegou na decisão após eliminar Novorizontino, Palmeiras, Athletico Paranaense e Cruzeiro. Do outro lado, o Vasco garantiu vaga na final após superar União Rondonópolis, Nova Iguaçu, Operário-PR, CSA, Botafogo e Fluminense.
O Corinthians busca o tetracampeonato da competição nacional. Anteriormente, o Timão conquistou o troféu em 1995, 2002 e 2009. Será a oitava decisão de Copa do Brasil do clube alvinegro. Campeão em 2011, o Vasco busca o bicampeonato.
Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
Desfalques
O Timão chega completo para o primeiro jogo da decisão. Entretanto, conta com sete pendurados: Rodrigo Garro, Matheuzinho, Gustavo Henrique, Hugo Souza, Maycon, Breno Bidon e André Ramalho.
O Vasco segue com desfalques importantes para a decisão. O técnico não poderá contar com Lucas Piton, Jair, Adson e Paulo Ricardo, que continuam entregues ao departamento médico e não têm condições de jogo.
Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
Confira as informações do jogo entre Corinthians x Vasco
✅ FICHA TÉCNICA
CORINTHIANS X VASCO
COPA DO BRASIL - Final (Ida)
📆 Data e horário: quarta-feira, 17 de dezembro de 2025, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: Globo (tv aberta), SporTV (tv fechada), Premiere (pay-per-view) e Prime Video (streaming).
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Rafael da Silva Alves (RS)
🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
CORINTHIANS (Treinador: Dorival Júnior)
Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Raniele, Maycon, Breno Bidon e Carrillo (Garro); Memphis Depay e Yuri Alberto
VASCO (Treinador: Fernando Diniz)
Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Puma; Thiago Mendes, Cauan Barros e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias