Onde Assistir

Corinthians x Vasco: onde assistir, horário e escalações da final da Copa do Brasil

Equipes se enfrentam no jogo de ida da decisão

fe4a4413-7df6-4f4d-8be7-876c6484bfa3_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-13.03.44-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 16/12/2025
18:58
Corinthians Vasco Onde assistir
imagem camera(Foto: Arte/Lance!)
  
  

Corinthians e Vasco abrem as finais da Copa do Brasil nesta quarta-feira (16). Na Neo Química Arena, em São Paulo, as equipes se enfrentam às 21h30 (de Brasília), no jogo de ida da decisão da competição nacional. O duelo terá transmissão da Globo (tv aberta), da SporTV (tv fechada), Premiere (pay-per-view) e Prime Video (streaming).

continua após a publicidade

Relacionadas

Ficha do jogo

Corinthians-escudo-onde-assistir
COR
Vasco-escudo-onde-assistir
VAS
COPA DO BRASIL
Final - Ida
Data e Hora
quarta-feira, 17 de dezembro de 2025, às 21h30 (de Brasília)
Local
Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
Árbitro
Rafael Rodrigo Klein (RS)
Assistentes
Guilherme Dias Camilo (MG) e Rafael da Silva Alves (RS)
Var
Daniel Nobre Bins (RS)
Onde assistir

O Timão chegou na decisão após eliminar Novorizontino, Palmeiras, Athletico Paranaense e Cruzeiro. Do outro lado, o Vasco garantiu vaga na final após superar União Rondonópolis, Nova Iguaçu, Operário-PR, CSA, Botafogo e Fluminense.

O Corinthians busca o tetracampeonato da competição nacional. Anteriormente, o Timão conquistou o troféu em 1995, 2002 e 2009. Será a oitava decisão de Copa do Brasil do clube alvinegro. Campeão em 2011, o Vasco busca o bicampeonato.

continua após a publicidade

Equipes decidem a Copa do Brasil (Foto: Jefferson Aguiar/Pera Photo Press/Gazeta Press)
Desfalques

O Timão chega completo para o primeiro jogo da decisão. Entretanto, conta com sete pendurados: Rodrigo Garro, Matheuzinho, Gustavo Henrique, Hugo Souza, Maycon, Breno Bidon e André Ramalho.

O Vasco segue com desfalques importantes para a decisão. O técnico não poderá contar com Lucas Piton, Jair, Adson e Paulo Ricardo, que continuam entregues ao departamento médico e não têm condições de jogo.

continua após a publicidade

Confira as informações do jogo entre Corinthians x Vasco

✅ FICHA TÉCNICA
CORINTHIANS X VASCO
COPA DO BRASIL - Final (Ida)

📆 Data e horário: quarta-feira, 17 de dezembro de 2025, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: Globo (tv aberta), SporTV (tv fechada), Premiere (pay-per-view) e Prime Video (streaming).

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Rafael da Silva Alves (RS)
🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORINTHIANS (Treinador: Dorival Júnior)
Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Raniele, Maycon, Breno Bidon e Carrillo (Garro); Memphis Depay e Yuri Alberto

VASCO (Treinador: Fernando Diniz)
Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Puma; Thiago Mendes, Cauan Barros e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan

