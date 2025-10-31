Bahia abre vantagem contra o Vitória na final do Baianão Feminino

Em clássico válido pela grande final do Campeonato Baiano Feminino, o Bahia saiu na frente do Vitória ao vencer o primeiro jogo da decisão por 1 a 0, na tarde desta sexta-feira, no Barradão. O único gol do jogo foi marcado por Rhaizza, logo no início da etapa final.

Como fez melhor campanha no geral, as Mulheres de Aço têm o direito de disputar o segundo jogo da final em casa. A partida de volta está marcada para as 16h do próximo sábado (horário de Brasília), dia 8 de novembro, na Arena Fonte Nova.

Bahia segue 100% e põe uma mão na taça

O Bahia começou a partida com mais volume de ataque no Barradão, mas o Vitória equilibrou as ações ao longo do primeiro tempo. A melhora ficou evidente aos 21 minutos, quando Lanny saiu de cara com a goleira Yanne e abriu o placar para as Leoas, mas a arbitragem pegou impedimento. O lance, inclusive, gerou polêmica entre a comissão rubro-negra. Vale lembrar que a competição não tem o recurso do VAR.

As mandantes seguiram levemente superiores até o término do primeiro tempo e chegaram a criar ótima chance em cabeceio defendido por Yanne. O Vitória, no entanto, não conseguiu traduzir a superioridade em gols.

Vitória x Bahia disputam final do Baianão Feminino (Foto: Catarina Brandão / EC Bahia)

Logo no início do segundo tempo, o Bahia tratou de dar uma resposta e mostrou efetividade para abrir o placar com Rhaizza, aos três minutos, depois de saída de bola errada do Vitória. As Leoas sentiram o gol e não tiveram poder de reação ao longo do segundo tempo, chegando mais no abafa do que na estratégia. Enquanto isso, as Mulheres de Aço exploraram os espaços e ficaram perto do segundo gol.

As tricolores agora estão a um empate de conquistar o hexacampeonato do Baianão Feminino. Se perder por um gol de diferença na Arena Fonte Nova, o título será decidido nos pênaltis.

✅Ficha técnica

VITÓRIA 0 x 1 BAHIA

FINAL DO CAMPEONATO BAIANO FEMININO - IDA

📆 Data e horário de Vitória x Bahia pelo Baianão Feminino: sexta-feira, 31 de outubro de 2025, às 15h (de Brasília);

📍 Local: Barradão, em Salvador;

🥅 Gols: Rhaizza, 3'/2ºT (Bahia);

🟨 Cartões amarelos: Mila Santos, Ju Oliveira, Carol Martins (Bahia); Lanny (Vitória)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ESCALAÇÕES

VITÓRIA (Técnico: Anderson Magalhães)

Kivia; Buga (Monique), Pipoca, Rute e Lanny; Vic (Iana), Mi (Bispo) e Bárbara; Roque, Sheilinha (Piu) e Verena (Nayra).

BAHIA (Técnico: Felipe Freitas)

Yanne; Mila Santos (Ary), Nalon, Tchula e Carol Martins (Dan); Suelen, Ju Oliveira (Ângela) e Luana (Wendy); Kaiuska (Isa Fernandes), Rhaizza (Cássia) e Gica.

ARBITRAGEM

🟨 Árbitra: Iara Janaína Rubinatti do Nascimento (BA);

🚩 Assistentes: Isadora Brizolara Damasceno Moreira e Jaila Pereira dos Santos (BA).