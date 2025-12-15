Onde assistir o Cruzeiro na busca do hexa no Mundial de Clubes masculino de vôlei
O primeiro confronto será contra o Osaka Bluteon, do Japão
O Cruzeiro, atual campeão da Sul-Americana de Clubes, inicia na próxima terça-feira (16) a busca pelo seu hexacampeonato no Mundial de Clubes masculino de vôlei. O torneio, que se estende até 21 de dezembro, definirá o novo campeão do mundo.
A equipe mineira carimbou sua vaga no Mundial após uma vitória de virada sobre o Praia Clube no início de 2025, conquistando o título sul-americano.
✅ Ficha Técnica
Mundial de Clubes masculino de vôlei - Sada Cruzeiro
📆 Data: 16 à 21 de dezembro
📍 Local: Belém, Pará
👁️ Onde assistir: CazéTV (Youtube) e VBTV (Streaming)
Comandado por Filipe Ferraz, o Cruzeiro é uma potência no cenário mundial, ostentando cinco títulos do Mundial: 2013, 2015, 2016, 2021 e 2024. A meta agora é a segunda vitória consecutiva e o inédito hexa. Ferraz é um ícone do clube; em sua quinta temporada como técnico, ele acumula um total de 57 títulos pelo Cruzeiro, somando suas conquistas como jogador e treinador.
Só em 2025, a galeria de troféus da equipe se expandiu com o heptacampeonato da Supercopa, o hexadecacampeonato Mineiro, o eneacampeonato da Superliga 2024/25 e o hendecacampeonato Sul-Americano de Clubes.
Formato
As oito equipes foram divididas em dois grupos, onde todos se enfrentam em turno único e os dois melhores de cada chave avançam à semifinal.
Grupo A
- Perugia (ITA)
- Praia Clube (BRA)
- Warta Zawiercie (POL)
- Al-Rayyan (CAT)
Grupo B
- Campinas (BRA)
- Cruzeiro (BRA)
- Swehly (LIB)
- Osaka Bluteon (JAP)
Programação
16 de dezembro
- 10h: Cruzeiro x Osaka Bluteon
- 13h30: Perugia x Swehly
- 17h: Al-Rayyan x Praia Clube
- 20h30: Campinas x Warta Zawiercie
17 de dezembro
- 10h: Cruzeiro x Swehly
- 13h30: Perugia x Osaka Bluteon
- 17h: Al-Rayyan x Warta Zawiercie
- 20h30: Campinas x Praia Clube
18 de dezembro
- 10h: Cruzeiro x Perugia
- 13h30: Swehly x Osaka Bluteon
- 17h: Praia Clube x Warta Zawiercie
- 20h30: Campinas x Al-Rayyan
20 de dezembro
- 13h: semifinal 1 - (1º do A x 2º do B)
- 16h30: semifinal 2 - (2º do A x 1º do B)
21de dezembro
- 15h: disputa pelo bronze
- 18h30: final
