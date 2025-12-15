O Cruzeiro, atual campeão da Sul-Americana de Clubes, inicia na próxima terça-feira (16) a busca pelo seu hexacampeonato no Mundial de Clubes masculino de vôlei. O torneio, que se estende até 21 de dezembro, definirá o novo campeão do mundo.

A equipe mineira carimbou sua vaga no Mundial após uma vitória de virada sobre o Praia Clube no início de 2025, conquistando o título sul-americano.

✅ Ficha Técnica

Mundial de Clubes masculino de vôlei - Sada Cruzeiro

📆 Data: 16 à 21 de dezembro

📍 Local: Belém, Pará

👁️ Onde assistir: CazéTV (Youtube) e VBTV (Streaming)

Comandado por Filipe Ferraz, o Cruzeiro é uma potência no cenário mundial, ostentando cinco títulos do Mundial: 2013, 2015, 2016, 2021 e 2024. A meta agora é a segunda vitória consecutiva e o inédito hexa. Ferraz é um ícone do clube; em sua quinta temporada como técnico, ele acumula um total de 57 títulos pelo Cruzeiro, somando suas conquistas como jogador e treinador.

Só em 2025, a galeria de troféus da equipe se expandiu com o heptacampeonato da Supercopa, o hexadecacampeonato Mineiro, o eneacampeonato da Superliga 2024/25 e o hendecacampeonato Sul-Americano de Clubes.

Sada Cruzeiro x Praia Clube Uberlândia (Foto: Agência i7/Sada Cruzeiro)

Formato

As oito equipes foram divididas em dois grupos, onde todos se enfrentam em turno único e os dois melhores de cada chave avançam à semifinal.

Grupo A

Perugia (ITA)

Praia Clube (BRA)

Warta Zawiercie (POL)

Al-Rayyan (CAT)

Grupo B

Campinas (BRA)

Cruzeiro (BRA)

Swehly (LIB)

Osaka Bluteon (JAP)

Programação

16 de dezembro

10h: Cruzeiro x Osaka Bluteon

13h30: Perugia x Swehly

17h: Al-Rayyan x Praia Clube

20h30: Campinas x Warta Zawiercie

17 de dezembro

10h: Cruzeiro x Swehly

13h30: Perugia x Osaka Bluteon

17h: Al-Rayyan x Warta Zawiercie

20h30: Campinas x Praia Clube

18 de dezembro

10h: Cruzeiro x Perugia

13h30: Swehly x Osaka Bluteon

17h: Praia Clube x Warta Zawiercie

20h30: Campinas x Al-Rayyan

20 de dezembro

13h: semifinal 1 - (1º do A x 2º do B)

16h30: semifinal 2 - (2º do A x 1º do B)

21de dezembro