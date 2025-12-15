menu hamburguer
Onde assistir o Cruzeiro na busca do hexa no Mundial de Clubes masculino de vôlei

O primeiro confronto será contra o Osaka Bluteon, do Japão

Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 15/12/2025
09:07
Sada Cruzeiro x Praia Clube Uberlândia (Foto: Agência i7/Sada Cruzeiro)
imagem cameraSada Cruzeiro x Praia Clube Uberlândia (Foto: Agência i7/Sada Cruzeiro)
O Cruzeiro, atual campeão da Sul-Americana de Clubes, inicia na próxima terça-feira (16) a busca pelo seu hexacampeonato no Mundial de Clubes masculino de vôlei. O torneio, que se estende até 21 de dezembro, definirá o novo campeão do mundo.

A equipe mineira carimbou sua vaga no Mundial após uma vitória de virada sobre o Praia Clube no início de 2025, conquistando o título sul-americano.

✅ Ficha Técnica

Mundial de Clubes masculino de vôlei - Sada Cruzeiro
📆 Data: 16 à 21 de dezembro
📍 Local: Belém, Pará
👁️ Onde assistir: CazéTV (Youtube) e VBTV (Streaming)

Comandado por Filipe Ferraz, o Cruzeiro é uma potência no cenário mundial, ostentando cinco títulos do Mundial: 2013, 2015, 2016, 2021 e 2024. A meta agora é a segunda vitória consecutiva e o inédito hexa. Ferraz é um ícone do clube; em sua quinta temporada como técnico, ele acumula um total de 57 títulos pelo Cruzeiro, somando suas conquistas como jogador e treinador.

Só em 2025, a galeria de troféus da equipe se expandiu com o heptacampeonato da Supercopa, o hexadecacampeonato Mineiro, o eneacampeonato da Superliga 2024/25 e o hendecacampeonato Sul-Americano de Clubes.

Sada Cruzeiro x Praia Clube Uberlândia (Foto: Agência i7/Sada Cruzeiro)
Sada Cruzeiro x Praia Clube Uberlândia (Foto: Agência i7/Sada Cruzeiro)

Formato

As oito equipes foram divididas em dois grupos, onde todos se enfrentam em turno único e os dois melhores de cada chave avançam à semifinal.  

Grupo A

  • Perugia (ITA) 
  • Praia Clube (BRA)
  • Warta Zawiercie (POL)
  • Al-Rayyan (CAT)

Grupo B

  • Campinas (BRA)
  • Cruzeiro (BRA)
  • Swehly (LIB)
  • Osaka Bluteon (JAP)

Programação

16 de dezembro

  • 10h: Cruzeiro x Osaka Bluteon
  • 13h30: Perugia x Swehly
  • 17h: Al-Rayyan x Praia Clube
  • 20h30: Campinas x Warta Zawiercie

17 de dezembro

  • 10h: Cruzeiro x Swehly
  • 13h30: Perugia x Osaka Bluteon
  • 17h: Al-Rayyan x Warta Zawiercie
  • 20h30: Campinas x Praia Clube

18 de dezembro

  • 10h: Cruzeiro x Perugia
  • 13h30: Swehly x Osaka Bluteon
  • 17h: Praia Clube x Warta Zawiercie
  • 20h30: Campinas x Al-Rayyan

20 de dezembro

  • 13h: semifinal 1 - (1º do A x 2º do B)
  • 16h30: semifinal 2 - (2º do A x 1º do B)

21de dezembro

  • 15h: disputa pelo bronze
  • 18h30: final

