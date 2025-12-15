Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda (15/12/2025)
Veja os jogos televisionados desta segunda-feira (15)
Quem joga no futebol hoje? Nesta sgeunda-feira (15), a programação promete ser intensa. Os principais destaques dos jogos de hoje ficam por conta das partidas válidas pelos campeonatos nacionais da Europa, com confrontos pelo Campeonato Inglês, Italiano, Espanhol, Português, Turco e também pela Segunda Divisão da Inglaterra e da Espanha, reunindo clubes tradicionais e duelos importantes ao longo da tarde.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 15 de dezembro de 2025)
Campeonato Turco
- Fenerbahçe x Konyaspor — 14h
ESPN 4 e Disney+
Campeonato Português
- Braga x Santa Clara — 15h45
ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
- Porto x Estrela Amadora — 17h45
ESPN 4 e Disney+
Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)
- Castellón x Mirandés — 16h30
Disney+
Campeonato Italiano
- Roma x Como — 16h45
CazéTV e Disney+
Campeonato Inglês
- Manchester United x Bournemouth — 17h
ESPN e Disney+
Campeonato Inglês (Segunda Divisão)
- Sheffield Wednesday x Derby County — 17h
Disney+
Campeonato Espanhol
- Rayo Vallecano x Betis — 17h
ESPN 2 e Disney+
