menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda (15/12/2025)

Veja os jogos televisionados desta segunda-feira (15)

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/12/2025
07:44
FBL-ITA-SERIE A-CREMONESE-ROMA
imagem cameraWesley comemora gol pela Roma em partida válida pela Serie A (Foto: Piero Cruciatti/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Quem joga no futebol hoje? Nesta sgeunda-feira (15), a programação promete ser intensa. Os principais destaques dos jogos de hoje ficam por conta das partidas válidas pelos campeonatos nacionais da Europa, com confrontos pelo Campeonato Inglês, Italiano, Espanhol, Português, Turco e também pela Segunda Divisão da Inglaterra e da Espanha, reunindo clubes tradicionais e duelos importantes ao longo da tarde.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 15 de dezembro de 2025)

Campeonato Turco

  • Fenerbahçe x Konyaspor — 14h
    ESPN 4 e Disney+

➡️Clique para assistir no Disney+

Campeonato Português

  • Braga x Santa Clara — 15h45
    ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
  • Porto x Estrela Amadora — 17h45
    ESPN 4 e Disney+

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

  • Castellón x Mirandés — 16h30
    Disney+

Campeonato Italiano

  • Roma x Como — 16h45
    CazéTV e Disney+

➡️Clique para assistir à CazéTV via Prime Video

Campeonato Inglês

  • Manchester United x Bournemouth — 17h
    ESPN e Disney+
Manchester United v AFC Bournemouth: Premier League Summer Series
Jogadores do Manchester United posam para foto antes do amistoso contra o Bournemouth, em Chicago (Foto: Patrick McDermott/Getty Images/AFP)

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

  • Sheffield Wednesday x Derby County — 17h
    Disney+

Campeonato Espanhol

  • Rayo Vallecano x Betis — 17h
    ESPN 2 e Disney+

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Antony comemorando gol marcado contra o Lyon (Foto: Cristina Quicler/AFP)
Antony comemora gol pelo Betis em partida válida pela Europa League (Foto: Cristina Quicler/AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias