Praia Clube x Al Rayan: horário e onde asssitir a estreia do Mundial

O Praia Clube enfrenta o Al Rayan na estreia do Mundial de Clubes de vôlei masculino. A partida está marcada para esta terça-feira (16), às 17h (de Brasília), no Ginásio Mangueirinho, em Belém, com transmissão da CazéTV (Youtube) e da VBTV (streaming).

A primeira participação do Praia no Mundial ocorreu em 2024, como anfitrião. Naquela ocasião, o desempenho foi frustrante: a equipe não avançou da fase de grupos, sofrendo derrotas para Foolad Sirjan (3 a 0), Civitanova (3 a 0) e Al Ahly (3 a 1). Este ano, a equipe garantiu sua vaga no torneio de clubes por mérito esportivo, após conquistar o segundo lugar no Sul-Americano.

O elenco em construção, dirigido por Fabiano "Magoo" Ribeiro, alcançou o 3º lugar no Campeonato Mineiro e, neste ano, fará sua estreia na elite do vôlei nacional, disputando a temporada 2025/26 da Superliga Masculina.

O Al Rayyan, por sua vez, é um dos clubes de vôlei mais tradicionais do Qatar e marca presença nas disputas de títulos nacionais como a Qatar Volleyball League, Emir Cup e Qatar Cup.

Praia Clube disputa Mundial de Clubes pela segunda vez (Foto: Reprodução Instagram)

✅ Ficha Técnica

Mundial de Clubes masculino de vôlei - 1° rodada classificatória

📆 Data: terça-feira (16), às 17h

📍 Local: no Ginásio Mangueirinho, no Belém, Pará

👁️ Onde assistir: CazéTV (Youtube) e VBTV (Streaming)

Formato

As oito equipes foram divididas em dois grupos, onde todos se enfrentam em turno único e os dois melhores de cada chave avançam à semifinal.

Grupo A

Perugia (ITA)

Praia Clube (BRA)

Warta Zawiercie (POL)

Al-Rayyan (CAT)

Grupo B