Novo técnico do Bragantino, Mancini enfrenta o Bahia pela 30ª vez

A partida entre Bahia e Bragantino, marcada para as 16h deste domingo (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 31ª rodada do Brasileirão, ganhou um ingrediente a mais nesta semana com a saída do técnico Fernando Seabra e a contratação de Vágner Mancini para o Massa Bruta. Esse movimento vai proporcionar o primeiro encontro entre Mancini e o Tricolor nesta temporada, em mais um capítulo de uma história que se repete ao longo dos anos.

Na atual edição do Brasileirão, Vágner Mancini é o treinador que mais enfrentou o Bahia, com 29 jogos contra a equipe baiana ao longo da carreira. Na história, ele é o sétimo. Os dados foram levantados em parceria com o jornalista Luiz Teles e o perfil EC Bahia Números.

Técnicos que mais enfrentaram o Bahia:

Aymoré Moreyra - 49 jogos;

Sotero Monteiro - 41 jogos;

João Paulo Pinguela - 39 jogos;

Hélio dos Anjos - 35 jogos;

Sapatão - 34 jogos;

Vanderlei Luxemburgo - 30 jogos;

Vágner Mancini - 29 jogos;

Abel Braga - 28 jogos;

Renato Gaúcho - 28 jogos;

Arnaldo Lira - 24 jogos;

Geninho - 24 jogos;

Cuca - 23 jogos;

Leone - 21 jogos.

O treinador já jogou contra o Bahia no comando de várias equipes, como Paulista, Sport, Athletico-PR, Botafogo, Atlético-MG, Atlético-GO, Corinthians, América-MG, Ceará e, claro, o Vitória, clube em que trabalhou por seis temporadas (2008, 2009, 2015, 2016, 2017 e 2018) e proporcionou a maioria dos embates contra o Bahia (oito).

Em jogos de Brasileirão, Vágner Mancini foi adversário do Bahia em 16 oportunidades, com quatro vitórias, quatro empates e oito derrotas (33%).

A chegada de Mancini ao Bragantino

Apresentação de Mancini ao Bragantino; treinador estreia contra o Bahia (Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino)

Depois de uma sequência com cinco jogos sem vitórias no Goiás, que fez o time oscilar na briga pelo acesso na Série B, Vágner Mancini foi demitido para a chegada de Fábio Carille. Livre no mercado, Mancini foi a opção escolhida pelo Bragantino para substituir Fernando Seabra, que não resistiu à derrota por 3 a 0 para o Vasco no último domingo. O resultado selou a má fase da equipe, que deixou o sonho por Libertadores e passa a brigar contra a zona de rebaixamento.

Com um contrato até o fim do ano, o treinador de 59 anos chega como um "bombeiro" para comandar a recuperação do time na Série A. E essa dura caminhada começa justamente contra o poderoso Bahia, na tarde deste domingo. Talvez o Bahia mais forte que Mancini já enfrentou.