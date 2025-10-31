Novo técnico do Bragantino, Mancini enfrenta o Bahia pela 30ª vez
Treinador é o sétimo que mais tem jogos contra o Tricolor na história
- Matéria
- Mais Notícias
A partida entre Bahia e Bragantino, marcada para as 16h deste domingo (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 31ª rodada do Brasileirão, ganhou um ingrediente a mais nesta semana com a saída do técnico Fernando Seabra e a contratação de Vágner Mancini para o Massa Bruta. Esse movimento vai proporcionar o primeiro encontro entre Mancini e o Tricolor nesta temporada, em mais um capítulo de uma história que se repete ao longo dos anos.
Relacionadas
➡️ Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!
Na atual edição do Brasileirão, Vágner Mancini é o treinador que mais enfrentou o Bahia, com 29 jogos contra a equipe baiana ao longo da carreira. Na história, ele é o sétimo. Os dados foram levantados em parceria com o jornalista Luiz Teles e o perfil EC Bahia Números.
Técnicos que mais enfrentaram o Bahia:
- Aymoré Moreyra - 49 jogos;
- Sotero Monteiro - 41 jogos;
- João Paulo Pinguela - 39 jogos;
- Hélio dos Anjos - 35 jogos;
- Sapatão - 34 jogos;
- Vanderlei Luxemburgo - 30 jogos;
- Vágner Mancini - 29 jogos;
- Abel Braga - 28 jogos;
- Renato Gaúcho - 28 jogos;
- Arnaldo Lira - 24 jogos;
- Geninho - 24 jogos;
- Cuca - 23 jogos;
- Leone - 21 jogos.
O treinador já jogou contra o Bahia no comando de várias equipes, como Paulista, Sport, Athletico-PR, Botafogo, Atlético-MG, Atlético-GO, Corinthians, América-MG, Ceará e, claro, o Vitória, clube em que trabalhou por seis temporadas (2008, 2009, 2015, 2016, 2017 e 2018) e proporcionou a maioria dos embates contra o Bahia (oito).
Em jogos de Brasileirão, Vágner Mancini foi adversário do Bahia em 16 oportunidades, com quatro vitórias, quatro empates e oito derrotas (33%).
➡️Bahia tem sequência contra times que vivem drama no Brasileirão
A chegada de Mancini ao Bragantino
Depois de uma sequência com cinco jogos sem vitórias no Goiás, que fez o time oscilar na briga pelo acesso na Série B, Vágner Mancini foi demitido para a chegada de Fábio Carille. Livre no mercado, Mancini foi a opção escolhida pelo Bragantino para substituir Fernando Seabra, que não resistiu à derrota por 3 a 0 para o Vasco no último domingo. O resultado selou a má fase da equipe, que deixou o sonho por Libertadores e passa a brigar contra a zona de rebaixamento.
Com um contrato até o fim do ano, o treinador de 59 anos chega como um "bombeiro" para comandar a recuperação do time na Série A. E essa dura caminhada começa justamente contra o poderoso Bahia, na tarde deste domingo. Talvez o Bahia mais forte que Mancini já enfrentou.
- Matéria
- Mais Notícias