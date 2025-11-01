Rogério Ceni tem mais uma opção de peso para o ataque do Bahia na partida contra o Bragantino, marcada para as 16h deste domingo (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 31ª rodada do Brasileirão. Trata-se do ponta-esquerdo Erick Pulga, que se recuperou de um estiramento no músculo posterior da coxa e volta para tentar retomar a boa sequência e o status de um dos melhores do time nesta temporada.

Pulga teve a primeira lesão na partida de ida contra o Retrô, na Arena Fonte Nova, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Ele ficou cerca de um mês longe dos gramados e, quando voltou, no trágico duelo contra o Mirassol, no Maião, ele sentiu um problema no mesmo local. Foram mais dois longos meses fora de campo.

— A gente trabalhou da mesma forma, daquela primeira lesão. Minha lesão foi no jogo contra o Mirassol, eu passei pelo adversário e recebi um tranco. Nesse tranco, eu tive o estiramento na minha posterior da coxa esquerda. Para mim, naquele momento, foi difícil. Só de pensar que era minha relesão. Foi feito todo um trabalho e todo um processo da mesma forma que foi a primeira — explicou.

A chance de retomada será justamente neste domingo, quando o Bahia também tem a chance de se consolidar como um forte postulante à vaga direta na fase de grupos da Libertadores 2026. E se tem alguém doido para participar desse momento é Erick Pulga.

— Fisicamente, estou bem. Estou me preparando bem, essa última semana foi bem intensa. É todo um protocolo, acredito que vou ter alguns minutos para estar em campo e ajudar o Bahia a conquistar o triunfo — projetou Erick Pulga antes de Bahia x Bragantino.

Erick Pulga em treino do Bahia; ele deve ser novidade na partida contra o Bragantino (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Os números de Pulga no Bahia antes da lesão

Mesmo lesionado, Erick Pulga segue com uma das melhores estatísticas do Bahia neste Brasileirão, com oito gols e oito assistências em 42 jogos. São 2850 minutos em campo, com direito a gol na final do Campeonato Baiano e protagonismo nos títulos estadual e da Copa do Nordeste.

— Nunca vai faltar entrega e vontade, sempre. Que eu possa deixar meu máximo sempre dentro de campo. O que eu mais quero é voltar a marcar gols, vai ser importante para mim. Falta um gol para chegar a 50 gols na minha carreira profissional. Se eu fizer domingo, vou ficar muito feliz e grato a Deus por tudo que está acontecendo na minha vida — completou Pulga.