Mundial 2025: como estão os adversários dos clubes brasileiros?

O novo Mundial de Clubes é, certamente, a maior novidade no calendário do futebol em 2025. Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras serão os representantes do Brasil na disputa do torneio da Fifa, realizado entre junho e julho. Enquanto os clubes brasileiros se preparam para o início da temporada, a maioria dos adversários está em ação em suas competições nacionais e continentais.

Com as temporadas africana, asiática e europeia na metade, o Lance! traz um resumo de como estão os times que compõe os grupos dos brasileiros na competição. Confira abaixo como estão os adversários de Palmeiras, Botafogo, Flamengo e Fluminense no Mundial.

Adversários do Palmeiras no Mundial (grupo A)

AL AHLY: O time é líder invicto do Campeonato Egípcio após sete rodadas e está classificado às quartas de final da Champions League da África com uma rodada de antecedência (disputa a liderança do grupo C com o Orlando Pirates na última partida).

INTER MIAMI: Atualmente de férias, conquistou a vaga no Mundial de Clubes de 2025 por liderar a temporada regular da MLS. No entanto, foi eliminado logo na primeira fase dos playoffs, as oitavas de final, diante do Atlanta United. Tem Javier Mascherano como novo técnico da equipe, mas perdeu jogadores importantes como Diego Gómez, vendido ao Brighton, e Matías Rojas, que foi para o River Plate.

PORTO: Os Dragões terminaram o primeiro turno do Campeonato Português na segunda colocação, um ponto atrás do líder Sporting. Na Europa League, somou oito pontos nas primeiras seis rodadas e ocupa a 18ª colocação, dentro da zona de classificação aos 16 avos de final.

Adversários do Botafogo no Mundial (grupo B)

ATLÉTICO DE MADRID: Líder de La Liga ao final do primeiro turno, vive sequência de 14 vitórias consecutivas em todas as competições, a maior da história do clube. Na Champions League, somou 12 pontos nas primeiras seis rodadas e está em 11º lugar, na briga por G-8, que dá vaga direta às oitavas de final.

PSG: O Paris encerrou o primeiro turno da Ligue 1 como líder e invícto, sete pontos à frente do segundo colocado Marseille. Por outro lado, faz campanha ruim na Champions League e ocupa a 25ª colocação, uma fora da zona de classificação ao mata-mata, com apenas sete pontos em seis rodadas. Além disso, foi campeão da Supercopa da França no último dia 5, contra o Monaco.

SEATTLE SOUNDERS: A equipe encerrou sua participação nos playoffs da MLS com derrota para o campeão Los Angeles Galaxy na semifinal, sendo vice-campeão da Conferência Oeste. Nesta janela, o clube contratou o atacante Jesús Ferreira, antes jogador do Dallas.

Adversários do Flamengo no Mundial (grupo D)

CHELSEA: Após ótimo início de temporada, com sequência invicta que chegou a 12 jogos, os Blues têm sofrido desde o final de dezembro e não vencem há quatro partidas na Premier League. Assim, viu o líder Liverpool se afastar e ocupa atualmente a quarta colocação após 20 rodadas. Na Conference League, por sua vez, segue com 100% de aproveitamento e lidera a fase de liga com dois compromissos por jogar. Além disso, foi eliminado pelo Newcastle nas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa.

LÉON: O time terminou o Apertura do México na 11ª colocação, fora da zona de classificação para o mata-mata. Por isso, não disputa um jogo oficial desde o início de novembro. No último dia 5, foi goleado pelo Necaxa por 6 a 1 em amistoso. Nesta segunda-feira (13), o clube anunciou a contratação do meia James Rodríguez.

ESPÉRANCE: A equipe ocupa a quinta colocação do campeonato da Tunísia ao fim do primeiro turno, mas com dois jogos a menos que os adversários. Assim, o time pode alcançar até a terceira posição na metade da competição. Na Champions League da Ásia, por outro lado, os tunisinos lideram o grupo D e estão garantidos nas quartas de final com uma rodada de antecedência.

Adversários do Fluminense no Mundial (grupo F)

BORUSSIA DORTMUND: atual vice-campeão da Champions League, o Dortmund tem lidado com problemas nesta temporada. Na atual edição da UCL, a equipe ocupa a nona posição após seis rodadas, uma fora da zona de classificação direta às oitavas de final. Na Bundesliga, contudo, a situação é pior: os Aurinegros estão na oitava posição com 25 pontos, e correm por fora por vaga em competições europeias. Desde o início de 2024/25, o time vem sofrendo com muitas lesões. Na última sexta-feira (10), por exemplo, o técnico Nuri Şahin não teve nenhum zagueiro à disposição na derrota para o Bayer Leverkusen.

MAMELODI SUNDOWNS: A equipe lidera o Campeonato Sul-Africano após 13 rodadas, mesmo com dois jogos atrasados. Já na Champions League da África, ocupa a segunda colocação do grupo B e precisa de um empate para garantir vaga no mata-mata; uma vitória dá a liderança ao time.

ULSAN HD: O Ulsan se sagrou campeão do Campeonato da Coreia do Sul em novembro, mas foi derrotado na final da Copa da Coreia no final do mesmo mês. Na Champions League da Ásia, por sua vez, venceu apenas uma partida e tem três pontos após seis rodadas da fase de liga, ocupando a 11ª e penúltima colocação; as chances de avançar ao mata-mata são mínimas.

