John Textor ofende jogador em supostas mensagens vazadas; entenda

John Textor, dono da SAF do Botafogo, atual campeão brasileiro e da Copa Libertadores, vive mais uma polêmica na gestão de clubes da Eagle Football Holdings. Em mensagens de Whatsapp supostamente vazadas, o bilionário norte-americano ofendeu o meia-atacante Rayan Cherki, meia-atacante do Lyon, da França. O motivo da raiva de Textor é a postura do atleta de 21 anos, que de acordo com o portal FootMercato, força saída da equipe há três temporadas.

Nas mensagens, direcionadas ao presidente de um clube europeu não identificado, Textor teria chamado Cherki de “idiota”. Ele revela o interesse do Borussia Dortmund no jogador, mas reafirma a prioridade do destinatário das mensagens de texto.

Em mensagens supostamente vazadas, Textor xinga o jogador Rayan Cherki (Foto: Reprodução)

— É 4 de julho e continuo ouvindo aquele idiota que você quer contratar. Você continua interessado? O Dortmund falou conosco pela primeira vez e terei todo o prazer em dizer-lhes para se foderem. Só preciso saber se você ainda quer o jogador

— Acho que ele é um bom garoto. Mas a comitiva dele é formada por idiotas, vou mandar uma mensagem para ele dizendo que o Dortmund pode ir para o inferno, obrigado!

Vale lembrar que esta não é a primeira vez que mensagens de Textor são vazadas na França. Recentemente, uma conversa acalorada entre o estadunidense e o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaïfi, sobre a estratégia de direitos televisivos do futebol francês, estampou manchetes do país europeu.

Veículos franceses apontam o desejo de Cherki em se transferir para o PSG. O francês, inclusive, foi alvo de diversos rumores que o apontaram como alvo de grandes clubes do futebol no Velho Continente. Com cinco gols e sete assistências em 20 partidas disputadas, o meia tem contrato com o Lyon até junho de 2026.

