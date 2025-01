Zagueiro do Bahia afirma que Campeonato Baiano é obrigação

O Bahia encara o Jacuipense pela primeira rodada do Campeonato Baiano de 2025 neste domingo (12). Titular em 2024, Gabriel Xavier é peça chave na defesa do Esquadrão nesta temporada para a disputa das competições regionais, Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. Em entrevista exclusiva ao Lance!, ele afirmou que a equipe precisa conquistar títulos nesta temporada.

continua após a publicidade

➡️ Vai começar! Guia e onde assistir aos principais estaduais de 2025

Na temporada passada, o Bahia em branco por taças conquistadas. Em duelos emocionantes, o Tricolor perdeu o título estadual para o rival Vitória. Nos pênaltis, foi eliminado pelo CRB nas semifinais da Copa do Nordeste.

— Em 2025, a nossa projeção é conquistar títulos. O professor Rogério nos fala, o que marca a história é taça. É quando a sua foto está estampada no corredor do clube, e isso só acontece com títulos. 2024 foi difícil porque a gente não conquistou o Baiano e a Copa do Nordeste. Então, qualquer competição que o Bahia for participar em neste ano, vai ser visando conquistar títulos — afirma Gabriel Xavier.

continua após a publicidade

Apesar dos altos e baixos da temporada, 2024 foi um ano histórico para o Bahia. O clube se classificou para a fase pré-eliminar da Libertadores desta temporada, por conta do desempenho no Brasileirão do ano passado. Gabriel Xavier, por sua vez, reconhece o esforço dos jogadores na campanha.

— A gente surpreendeu muitas pessoas com nosso início de Brasileirão, foi um primeiro turno de grandes resultados. Do meio para o final a gente oscilou bastante, ficamos oito ou nove jogos sem ganhar, quase dois meses sem ganhar. Isso foi muito difícil, ainda mais por ser jogos espaçados, já que só estava tendo um jogo por semana. No final das contas, a gente conseguiu o nosso objetivo, (2:01) que era levar o Bahia para Libertadores, feito que o clube não conseguia há 35 ou 36 anos, (2:08). Então, pode-se dizer que no final de tudo foi uma boa campanha, até porque em 2023 brigamos para não cair. Infelizmente o contexto do clube ao longo dos anos sempre foi brigar para não cair, e graças a Deus a gente está elevando o patamar — analisou Gabriel Xavier, sobre a temporada do Bahia.

continua após a publicidade

Carreira

Natural de Andradina, em São Paulo, Gabriel Xavier foi revelado pelo Mirassol, em 2019. Na base, ele teve passagem pelo Famalicão, do futebol português. Após sucesso no clube do interior paulista, o zagueiro chegou ao Bahia por empréstimo na temporada seguinte, como uma aposta para o sub-20 do clube. Em 2022, foi contratado em definitivo pelo Esquadrão. Pelo Tricolor, ele soma 93 partidas, com 2 gols.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte