La Liga domina ranking de jogadores mais valiosos do mundo; confira o Top 10

A La Liga domina o ranking global dos jogadores mais valiosos divulgada pelo Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte (CIES Football Observatory). Quatro dos cinco primeiros colocados atuam no futebol espanhol. No Top 10, metade dos atletas atuam no país.

Segundo o líder mundial na avaliação científica dos valores de transferência de jogadores profissionais, o jogador mais valioso da atualidade é o meia do Real Madrid, Jude Bellingham. O inglês é avaliado em 251,4 milhões de euros, o equivalente a cerca de R$ 1,5 bilhão na cotação atual.

O segundo colocado é o único do Top 5 que não atua na Espanha, o atacante Erling Haaland, do Manchester City. O norueguês, de 24 anos, é avaliado em 221,5 milhões de euros (cerca de R$ 1,3 bilhão).

Haaland em campo pelo Manchester City (Foto: Divulgação/Manchester City)

Quem ocupa a terceira colocação é o brasileiro Vinicius Jr, que atua pelo Real Madrid. O atual vencedor do Fifa The Best, possui avaliação de 205,7 milhões de euros (cerca de R$ 1,2 bilhão).

Os dois jogadores que fecham o Top 5 são da dupla Real Madrid e Barcelona. O quarto lugar é ocupado por Lamine Yamal, do Barça, que é avaliado em 180,3 milhões de euros (cerca de R$ 1,12 bilhão), e o quinto é da estrela francesa do Real, Kylian Mbappé, com valor de mercado em 175,2 milhões de euros (R$ 1,09 bilhão).

A Premier League é a segunda liga com mais atletas entre os dez primeiros do ranking, 4, sendo dois do Manchester City, um do Chelsea e um do Arsenal.

⚽Confira o ranking dos 10 jogadores mais valiosos do mundo da CIES Football Observatory: