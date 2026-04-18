Atlético de Madrid x Real Sociedad: onde assistir à final da Copa do Rei

Atlético de Madrid e Real Sociedad disputam o título da Copa do Rei 2025/26 neste sábado (18). A decisão será realizada às 16h (horário de Brasília), em Sevilha, no estádio La Cartuja. A final terá transmissão ao vivo na ESPN 4 (TV fechada) e Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir na Disney+

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Para o Atlético, a final marca o retorno a uma decisão de Copa do Rei após 13 anos. A última vez que os colchoneros disputaram a final foi em 2013, quando venceram o Real Madrid no Santiago Bernabéu, com gols de Diego Costa e Miranda.

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Já a Real Sociedad traz a experiência recente do título conquistado em 2020, quando Mikel Oyarzabal converteu o pênalti decisivo contra o Athletic. O único precedente entre os dois clubes em uma final ocorreu em 1987, quando a Real venceu nos pênaltis após empate por 2 x 2 em La Romareda, em Zaragoza.

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Final contra seu ex-clube (Real Sociedad), pode ser chance de Griezmann deixar o Atlético com título inédito (Foto: Oscar Del Pozo/AFP)

Confrontos diretos: Atlético de Madrid x Real Sociedad

O histórico geral entre as duas equipes é amplamente favorável ao Atlético de Madrid. Em 67 confrontos, os colchoneros somam 32 vitórias, contra 21 da Real Sociedad, além de 14 empates. O Atlético marcou 110 gols nesses duelos, contra 72 da equipe basca.

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O dado mais relevante para esta final é a invencibilidade recente do Atlético: são dez jogos sem perder para a Real Sociedad em todas as competições, com seis vitórias e quatro empates. A última derrota rojiblanca no confronto ocorreu em 2019.

Nesta temporada, os times já se enfrentaram duas vezes pela La Liga. No primeiro turno, em janeiro, o duelo em Anoeta terminou empatado por 1 x 1, com gols de Sorloth (50') e Gonçalo Guedes (55'). No segundo turno, em março, o Atlético venceu por 3 x 2 no Metropolitano, com Sorloth abrindo o placar aos cinco minutos e Nicolás González marcando duas vezes na segunda etapa (67' e 81'). Carlos Soler (9') e Oyarzabal (68') fizeram os gols da Real Sociedad.

Maiores campeões da Copa do Rei

O Atlético de Madrid possui 10 conquistas da Copa do Rei em sua história. O clube ocupa a quarta colocação no ranking de maiores campeões do torneio. Barcelona lidera a lista com 32 títulos. Athletic Bilbao aparece em segundo lugar com 24 troféus. Real Madrid completa o pódio com 20 taças.

A Real Sociedad busca seu terceiro troféu da Copa do Rei. O clube ergueu sua taça mais recente na edição 2019/20.

Os caminhos até a final

O Atlético de Madrid, sob comando de Diego Simeone, eliminou Atlético Baleares, Deportivo La Coruña e Real Betis nas fases iniciais. Na semifinal, enfrentou o Barcelona. O time aplicou goleada de 4 a 0 no jogo de ida. A classificação foi garantida mesmo com a derrota por 3 a 0 na partida de volta.

A Real Sociedad superou o Eldense em sua estreia no torneio. Nas oitavas de final, a equipe eliminou o Osasuna na disputa de pênaltis. Posteriormente, venceu o Alaves. Na semifinal, conquistou dois triunfos por 1 a 0 sobre o Athletic Bilbao.