Thierry Henry se derrete por Antoine Griezmann: 'Tiro o Chapéu'

Mesmo sem marcar nenhum gol ou contribuir com assitência, Griezmann foi um dos destaques do Atlético de Madrid na classificação sobre o Barcelona nas quartas de final da Champions League. Em reconhecimento a ótima atuação, Antoine recebeu uma chuva de elogios do craque francês Thierry Henry.

continua após a publicidade

Durante transmissão da CBS, Henry agradeceu publicamente a Griezmann pelas contribuições ao futebol francês.

— Antoine, obrigado por tudo o que você fez pelo futebol francês, pela França e, simplesmente, pelo futebol. Foi um prazer te ver jogar. Acabe bem a sua passagem no Atlético Madrid e boa sorte em Orlando. E se precisar de alguma coisa, eu conheço a MLS. Eu tiro o chapéu para você — disse Henry.

📲 Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp

Griezmann fecha com Orlando City, mas vai até o fim da temporada com o Atlético

Griezmann deixará o Atlético de Madrid ao fim da temporada 2025/26 rumo ao Orlando City, clube da Major League Soccer (MLS). O francês se juntará ao novo elenco após o fim de seu vínculo com os Colchoneros. O contrato será válido até 2028, com opção de renovação por mais uma temporada.

continua após a publicidade

Griezmann encerrará sua passagem pelo Atlético após dez temporadas, carregando o recorde de maior artilheiro da história do clube. No período, conquistou a Liga Europa e a Supercopa da Europa, e ainda pode ampliar a lista de títulos pois o Atlético está na final da Copa do Rei, contra a Real Sociedad, no dia 18 de abril e se classificou para a semifinal da Champions League após bater o Barcelona.