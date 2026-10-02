Arzignano Valchiampo x Pergolettese: onde assistir, horário e escalações

Arzignano Valchiampo e Pergolettese se enfrentam no dia 3 de outubro, às 12h30, no Stadio Tommaso Dal Molin, pela 8ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No Grupo A da Serie C1 2026/2027, o Arzignano Valchiampo vem de três vitórias consecutivas: venceu o AC Carpi fora de casa por 3 a 0, Arzignano Valchiampo 2 x 1 Renate em casa e Albinoleffe 1 x 2 Arzignano Valchiampo fora de casa.

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FICHA do confronto

Competição: Serie C1 2026/2027

Data e horário: 3 de outubro de 2026, às 12h30

Local: Stadio Tommaso Dal Molin, Arzignano

Rodada: 8

Fase: Girone A

Já o Pergolettese vem de três empates seguidos: Pergolettese 0 x 0 Trento em casa, Lecco 0 x 0 Pergolettese fora e Pergolettese 0 x 0 Folgore Caratese em casa.

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Onde assistir

Competição: Serie C1 (Girone A) 📅 Data: 3 de outubro de 2026 ⏰ Horário: 12h30 (de Brasília) 📍 Local: Stadio Tommaso Dal Molin, Arzignano Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Arzignano Valchiampo

Técnico: D. Di Donato

F. Manfrin; E. Bernardi, A. Milillo, E. De Santis e F. Cariolato; C. Gatti, M. Moretti e M. Penta; E. Lakti, M. Fosu e A. Mattioli.

Pergolettese

Técnico: A. Giosa

F. Doldi; E. Zaia, C. Dell'Orco, L. Roversi e M. Arini; Z. Jaouhari, M. Tremolada e R. Stronati; A. Pala, D. Ferrandino e M. Rossetti.