Arzignano Valchiampo x Pergolettese: onde assistir, horário e escalações
Arzignano Valchiampo x Pergolettese: pela 8ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Arzignano Valchiampo e Pergolettese se enfrentam no dia 3 de outubro, às 12h30, no Stadio Tommaso Dal Molin, pela 8ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No Grupo A da Serie C1 2026/2027, o Arzignano Valchiampo vem de três vitórias consecutivas: venceu o AC Carpi fora de casa por 3 a 0, Arzignano Valchiampo 2 x 1 Renate em casa e Albinoleffe 1 x 2 Arzignano Valchiampo fora de casa.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 3 de outubro de 2026, às 12h30
Local: Stadio Tommaso Dal Molin, Arzignano
Rodada: 8
Fase: Girone A
Já o Pergolettese vem de três empates seguidos: Pergolettese 0 x 0 Trento em casa, Lecco 0 x 0 Pergolettese fora e Pergolettese 0 x 0 Folgore Caratese em casa.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone A)
- 📅 Data: 3 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 12h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Tommaso Dal Molin, Arzignano
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Arzignano Valchiampo
Técnico: D. Di Donato
F. Manfrin; E. Bernardi, A. Milillo, E. De Santis e F. Cariolato; C. Gatti, M. Moretti e M. Penta; E. Lakti, M. Fosu e A. Mattioli.
Pergolettese
Técnico: A. Giosa
F. Doldi; E. Zaia, C. Dell'Orco, L. Roversi e M. Arini; Z. Jaouhari, M. Tremolada e R. Stronati; A. Pala, D. Ferrandino e M. Rossetti.
Tudo sobre
Onde Assistir
São Paulo x Santos: onde assistir, horário e escalações pelo BrasileirãoHá 13 horas
Onde Assistir
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (01/10/2026)Há 22 horas
Onde Assistir
Dinamarca x Portugal: onde assistir, horário e escalaçõesHá 23 horas
Onde Assistir
Grécia x Holanda: onde assistir, horário e escalaçõesHá 23 horas
Onde Assistir
Fortaleza x Náutico: onde assistir, horário e escalaçõesHá 23 horas
Onde Assistir
Juventude x Operário-PR: onde assistir, horário e escalaçõesHá 23 horas
Mais LANCE!