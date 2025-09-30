Arsenal e Olympiacos terão os caminhos cruzados nesta quarta-feira (1º), às 16h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, pela segunda rodada da fase de liga da Champions League 2025/26. No Brasil, a partida terá transmissão ao vivo e exclusiva da HBO Max (streaming). ➡️Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ficha do jogo ARS OLY 2ª rodada Champions League Data e Hora Quarta-feira (1º), às 16h (de Brasília) Local Emirates Stadium, em Londres Árbitro François Letexier (FRA) Assistentes Cyril Mugnier (FRA), Mehdi Rahmouni (FRA), Eric Wattellier (quarto árbitro — FRA) Var Sören Storks (GER) e Ivan Bebek (assistente — CRO) Onde assistir

Arsenal 🔴⚪

Os Gunners estrearam com vitória fora de casa diante do Athletic Bilbao e vivem grande fase sob o comando de Mikel Arteta. A equipe londrina chega embalada após uma impressionante virada sobre o Newcastle no fim de semana na Premier League, em partida que marcou o retorno do meia Martin Ødegaard. Apesar de três desfalques certos — Kai Havertz, Noni Madueke e Gabriel Jesus, todos por problemas no joelho — o time mantém força máxima para tentar garantir mais três pontos em casa. O zagueiro Piero Hincapié, que ainda se recupera de uma lesão na virilha, é dúvida para o confronto.

Riccardo Calafiori (à esquerda) e jogadores do Arsenal durante treino na véspera do jogo contra o Olympiakos pela Champions League (Foto: Ben Stansall/AFP)

Olympiacos ⚪🔴

O Olympiacos, como de costume, lidera o Campeonato Grego, mas não largou bem na Champions League. A equipe empatou sem gols com o Pafos, do Chipre, em casa, e agora enfrenta um enorme desafio atuando em solo inglês. O técnico conta com quatro desfalques importantes, incluindo o atacante Roman Yaremchuk e o zagueiro Lorenzo Scipioni. Além disso, Remy Cabella e Yusuf Yazici não foram inscritos para a fase de liga, representando perdas técnicas relevantes para o elenco.

José Luis Mendilibar, técnico do Olympiakos, em coletiva na véspera do jogo contra o Arsenal pela Champions League (Foto: Ben Stansall/AFP)

Tudo sobre o jogo entre Arsenal x Olympiacos pela Champions League (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Arsenal (ING) 🆚 Olympiacos (GRE)

2ª rodada — Champions League

📆 Data e horário: quarta-feira, 1º de outubro, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Emirates Stadium (Londres, ING)

👁️ Onde assistir: Space (TV fechada) e HBO Max (streaming)

🕴️ Arbitragem: François Letexier (FRA)

🚩 Assistentes: Cyril Mugnier (FRA), Mehdi Rahmouni (FRA), Eric Wattellier (FRA)

📺 VAR: Sören Storks (GER) e Ivan Bebek (CRO)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)

David Raya; Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhães, Riccardo Calafiori; Martin Ødegaard, Martín Zubimendi, Mikel Merino; Bukayo Saka, Viktor Gyökeres, Gabriel Martinelli.

❌ Desfalques: Kai Havertz; Noni Madueke; Gabriel Jesus.

❓Dúvida: Piero Hincapié.

Olympiacos (Técnico: José Luis Mendilibar)

Alexandros Paschalakis; Rodinei, Panagiotis Retsos, Lorenzo Pirola, Francisco Ortega; Dani García, Santiago Hezze; Gabriel Strefezza, Chiquinho, Daniel Podence; Ayoub El Kaabi.

❌ Desfalques: Roman Yaremchuk; Lorenzo Scipioni.

