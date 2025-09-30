Arsenal x Olympiacos: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Champions League
Confira as principais informações do duelo válido pela segunda rodada da fase de liga
Arsenal e Olympiacos terão os caminhos cruzados nesta quarta-feira (1º), às 16h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, pela segunda rodada da fase de liga da Champions League 2025/26. No Brasil, a partida terá transmissão ao vivo e exclusiva da HBO Max (streaming). ➡️Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY
Ficha do jogo
Arsenal 🔴⚪
Os Gunners estrearam com vitória fora de casa diante do Athletic Bilbao e vivem grande fase sob o comando de Mikel Arteta. A equipe londrina chega embalada após uma impressionante virada sobre o Newcastle no fim de semana na Premier League, em partida que marcou o retorno do meia Martin Ødegaard. Apesar de três desfalques certos — Kai Havertz, Noni Madueke e Gabriel Jesus, todos por problemas no joelho — o time mantém força máxima para tentar garantir mais três pontos em casa. O zagueiro Piero Hincapié, que ainda se recupera de uma lesão na virilha, é dúvida para o confronto.
Olympiacos ⚪🔴
O Olympiacos, como de costume, lidera o Campeonato Grego, mas não largou bem na Champions League. A equipe empatou sem gols com o Pafos, do Chipre, em casa, e agora enfrenta um enorme desafio atuando em solo inglês. O técnico conta com quatro desfalques importantes, incluindo o atacante Roman Yaremchuk e o zagueiro Lorenzo Scipioni. Além disso, Remy Cabella e Yusuf Yazici não foram inscritos para a fase de liga, representando perdas técnicas relevantes para o elenco.
Tudo sobre o jogo entre Arsenal x Olympiacos pela Champions League (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Arsenal (ING) 🆚 Olympiacos (GRE)
2ª rodada — Champions League
📆 Data e horário: quarta-feira, 1º de outubro, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Emirates Stadium (Londres, ING)
👁️ Onde assistir: Space (TV fechada) e HBO Max (streaming)
🕴️ Arbitragem: François Letexier (FRA)
🚩 Assistentes: Cyril Mugnier (FRA), Mehdi Rahmouni (FRA), Eric Wattellier (FRA)
📺 VAR: Sören Storks (GER) e Ivan Bebek (CRO)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)
David Raya; Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhães, Riccardo Calafiori; Martin Ødegaard, Martín Zubimendi, Mikel Merino; Bukayo Saka, Viktor Gyökeres, Gabriel Martinelli.
❌ Desfalques: Kai Havertz; Noni Madueke; Gabriel Jesus.
❓Dúvida: Piero Hincapié.
Olympiacos (Técnico: José Luis Mendilibar)
Alexandros Paschalakis; Rodinei, Panagiotis Retsos, Lorenzo Pirola, Francisco Ortega; Dani García, Santiago Hezze; Gabriel Strefezza, Chiquinho, Daniel Podence; Ayoub El Kaabi.
❌ Desfalques: Roman Yaremchuk; Lorenzo Scipioni.
