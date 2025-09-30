Villarreal e Juventus terão os caminhos cruzados pela segunda rodada da fase de liga da Champions League. A partida será realizada nesta quarta-feira (1), às 16h (de Brasília), no Estádio de La Ceramica, em Vila-real (ESP). O jogo terá transmissão exclusiva da HBO Max. ➡️ Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY

Villarreal 🟡

A estreia do Villarreal na Champions foi na derrota por 1 a 0 para o Tottenham, com gol contra inesperado do goleiro brasileiro Luiz Júnior. Apesar das complicações no primeiro jogo do torneio continental, o Submarino Amarelo vive boa fase na Espanha e ocupa o terceiro lugar na La Liga, com cinco vitórias, um empate e uma derrota.

Juventus ⚪⚫

Do outro lado, a Juventus permanece invicta na temporada, com a quarta colocação do Campeonato Italiano - três vitórias e dois empates. Na Liga dos Campeões, a Velha Senhora empatou com o Borussia Dortmund no empate elétrico que terminou em 4 a 4.

Ficha do jogo VIL JUV 2ª rodada Champions League Data e Hora Quarta-feira, 1° de outubro, às 16h (de Brasília) Local Estádio de La Ceramica, em Vila-real (ESP) Árbitro István Kovács (Romênia) Assistentes Mihai Marica (Romênia), Ferencz Tunyogi (Romênia) e Szabolcs Kovacs (Romênia) Var Cătălin Popa (Romênia) e Christian Dingert (Alemanha) Onde assistir

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Villarreal (Técnico: Marcelino García)

Luiz Júnior; Sergi Cardona, Renato Veiga, Rafa Marín e Santiago Mouriño; Tajon Buchanan, Pape Gueye, Santi Comesaña e Ilias Akhomach; Georges Mikautadze e Nicolas Pépé.

❌ Desfalques: Juan Foyth, Logan Costa, Pau Cabanes, Wlly Kambwala e Ayoze Pérez.

❓ Dúvidas: -

Juventus (Técnico: Igor Tudor)

Di Gregorio; Pierre Kalulu, Bremer e Lloyd Kelly; Weston McWennie, Teun Koopmeiners, Képhren Thuram e Andrea Cambiasso; Jonatahn David e Kenan Yildiz; Dusan Vlahović.

❌ Desfalques: Francisco Conceição, Milik e Fabio Miretti.

❓ Dúvidas: -

