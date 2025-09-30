Villarreal x Juventus: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Champions League
Confira as principais informações do duelo válido pela fase de liga
Villarreal e Juventus terão os caminhos cruzados pela segunda rodada da fase de liga da Champions League. A partida será realizada nesta quarta-feira (1), às 16h (de Brasília), no Estádio de La Ceramica, em Vila-real (ESP). O jogo terá transmissão exclusiva da HBO Max. ➡️ Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY
Villarreal 🟡
A estreia do Villarreal na Champions foi na derrota por 1 a 0 para o Tottenham, com gol contra inesperado do goleiro brasileiro Luiz Júnior. Apesar das complicações no primeiro jogo do torneio continental, o Submarino Amarelo vive boa fase na Espanha e ocupa o terceiro lugar na La Liga, com cinco vitórias, um empate e uma derrota.
Juventus ⚪⚫
Do outro lado, a Juventus permanece invicta na temporada, com a quarta colocação do Campeonato Italiano - três vitórias e dois empates. Na Liga dos Campeões, a Velha Senhora empatou com o Borussia Dortmund no empate elétrico que terminou em 4 a 4.
Ficha do jogo
Tudo sobre o jogo entre Villarreal e Juventus (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Villarreal 🆚 Juventus
2ª rodada — Champions League
📆 Data e horário: quarta-feira, 1° de outubro, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Estádio de La Ceramica, em Vila-real (ESP)
👁️ Onde assistir: HBO Max
🕴️Arbitragem: István Kovács (Romênia)
🚩 Assistentes: Mihai Marica (Romênia), Ferencz Tunyogi (Romênia) e Szabolcs Kovacs (Romênia)
📺 VAR: Cătălin Popa (Romênia) e Christian Dingert (Alemanha)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Villarreal (Técnico: Marcelino García)
Luiz Júnior; Sergi Cardona, Renato Veiga, Rafa Marín e Santiago Mouriño; Tajon Buchanan, Pape Gueye, Santi Comesaña e Ilias Akhomach; Georges Mikautadze e Nicolas Pépé.
❌ Desfalques: Juan Foyth, Logan Costa, Pau Cabanes, Wlly Kambwala e Ayoze Pérez.
❓ Dúvidas: -
Juventus (Técnico: Igor Tudor)
Di Gregorio; Pierre Kalulu, Bremer e Lloyd Kelly; Weston McWennie, Teun Koopmeiners, Képhren Thuram e Andrea Cambiasso; Jonatahn David e Kenan Yildiz; Dusan Vlahović.
❌ Desfalques: Francisco Conceição, Milik e Fabio Miretti.
❓ Dúvidas: -
