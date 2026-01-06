menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Crystal Palace x Aston Villa: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Premier League

Confira todas as informações do duelo válido pela Premier League

Avatar
Lance!
Londres (ING)
Dia 06/01/2026
11:03
(Foto: Arte/Lance!)
imagem camera(Foto: Arte/Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Crystal Palace e Aston Villa se enfrentam nesta quarta-feira (7), em jogo válido pela Premier League. A bola rola às 16h30 (de Brasília), no Selhurst Park, em Londres (ING), e terá transmissão ao vivo do Disney+. ➡️Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ficha do jogo

Crystal Palace-escudo-onde-assistir
CRY
Aston Villa-escudo-onde-assistir
VIL
21ª rodada
Premier League
Data e Hora
Quarta-feira, 7 de janeiro, às 16h30 (Brasília)
Local
Craven Cottage, em Londres (ING)
Árbitro
Andy Madley
Assistentes
Dan Cook e Mark Scholes
Var
Michael Oliver
Onde assistir

O Crystal Palace atravessa uma fase preocupante, sem vencer há sete partidas em todas as competições e sofrendo com o desgaste da maratona de jogos. A equipe de Oliver Glasner, que ocupa a 14ª posição, tem um desempenho alarmante em casa — apenas duas vitórias no Selhurst Park nesta temporada. Para tentar resolver os problemas ofensivos e reagir, o clube aposta na contratação recorde de Brennan Johnson e se apega ao seu retrospecto recente surpreendente contra o Villa: está invicto nos últimos seis confrontos diretos (com cinco vitórias).

continua após a publicidade

O Aston Villa vive um momento de estabilidade e sucesso sob o comando de Unai Emery, empatado em pontos com o Manchester City na vice-liderança (42 pontos) e a seis do líder Arsenal. Após ter uma sequência de 11 vitórias interrompida, o time respondeu rapidamente vencendo o Nottingham Forest, impulsionado pela grande fase de Ollie Watkins, que marcou quatro gols nos últimos três jogos. O grande desafio para o Villa neste duelo não é a fase do adversário, mas sim quebrar o tabu de não vencer o Palace há seis partidas.

Tudo sobre o jogo entre Crystal Palace x Aston Villa pela Premier League (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Crystal Palace x Aston Villa
Premier League
📆 Data e horário: quarta-feira, 7 de janeiro, às 16h30 (de Brasília)
📍 Local: Craven Cottage, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+ 
🟨 Arbitragem: Andy Madley (árbitro); Dan Cook e Mark Scholes (assistentes); Leigh Doughty (quarto árbitro)
📺 VAR: Michael Oliver

continua após a publicidade

➡️Sem espaço na Inglaterra, revelação do Palmeiras é negociado ao Sporting

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Crystal Palace (Técnico: Oliver Glasner):
Henderson; Canvot, Lacroix, Guehi; Rodney, Wharton, Hughes, Mitchell; Johnson, Pino; Mateta

Aston Villa (Técnico: Unai Emery):
Martinez; Cash, Konsa, Lindelof, Maatsen; Kamara, Tielemans; McGinn, Rogers, Buendia; Watkins

O Crystal Palace recebe o Aston Villa em jogo válido pela Premier League (Foto: Ben STANSALL / AFP)
O Crystal Palace recebe o Aston Villa em jogo válido pela Premier League (Foto: Ben STANSALL / AFP)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias