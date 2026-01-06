Crystal Palace x Aston Villa: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Premier League
Confira todas as informações do duelo válido pela Premier League
Crystal Palace e Aston Villa se enfrentam nesta quarta-feira (7), em jogo válido pela Premier League. A bola rola às 16h30 (de Brasília), no Selhurst Park, em Londres (ING), e terá transmissão ao vivo do Disney+. ➡️Clique para assistir no Disney+
Ficha do jogo
O Crystal Palace atravessa uma fase preocupante, sem vencer há sete partidas em todas as competições e sofrendo com o desgaste da maratona de jogos. A equipe de Oliver Glasner, que ocupa a 14ª posição, tem um desempenho alarmante em casa — apenas duas vitórias no Selhurst Park nesta temporada. Para tentar resolver os problemas ofensivos e reagir, o clube aposta na contratação recorde de Brennan Johnson e se apega ao seu retrospecto recente surpreendente contra o Villa: está invicto nos últimos seis confrontos diretos (com cinco vitórias).
O Aston Villa vive um momento de estabilidade e sucesso sob o comando de Unai Emery, empatado em pontos com o Manchester City na vice-liderança (42 pontos) e a seis do líder Arsenal. Após ter uma sequência de 11 vitórias interrompida, o time respondeu rapidamente vencendo o Nottingham Forest, impulsionado pela grande fase de Ollie Watkins, que marcou quatro gols nos últimos três jogos. O grande desafio para o Villa neste duelo não é a fase do adversário, mas sim quebrar o tabu de não vencer o Palace há seis partidas.
Tudo sobre o jogo entre Crystal Palace x Aston Villa pela Premier League (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Crystal Palace x Aston Villa
Premier League
📆 Data e horário: quarta-feira, 7 de janeiro, às 16h30 (de Brasília)
📍 Local: Craven Cottage, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+
🟨 Arbitragem: Andy Madley (árbitro); Dan Cook e Mark Scholes (assistentes); Leigh Doughty (quarto árbitro)
📺 VAR: Michael Oliver
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Crystal Palace (Técnico: Oliver Glasner):
Henderson; Canvot, Lacroix, Guehi; Rodney, Wharton, Hughes, Mitchell; Johnson, Pino; Mateta
Aston Villa (Técnico: Unai Emery):
Martinez; Cash, Konsa, Lindelof, Maatsen; Kamara, Tielemans; McGinn, Rogers, Buendia; Watkins
