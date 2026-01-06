Fulham e Chelsea se enfrentam nesta quarta-feira (7), em jogo válido pela Premier League. A bola rola às 16h30 (de Brasília), no Craven Cottage, em Londres (ING), e terá transmissão ao vivo do Disney+. ➡️Clique para assistir no Disney+

Ficha do jogo FUL CHE 21ª rodada Premier League Data e Hora Quarta-feira, 7 de janeiro, às 16h30 (Brasília) Local Craven Cottage, em Londres (ING) Árbitro Peter Bankes Assistentes Edward Smart e Blake Antrobus Var Paul Tierney Onde assistir

O Fulham chega para o clássico com a moral nas nuvens após um empate heroico contra o Liverpool, garantido com um golaço de Harrison Reed nos acréscimos. A equipe de Marco Silva vive uma fase excelente, defendendo uma invencibilidade de cinco jogos que, apesar da 11ª posição na tabela, a deixa a apenas três pontos do próprio Chelsea e da zona europeia. O time tem sido letal no Craven Cottage, tendo marcado em 11 dos 12 jogos em casa nesta temporada, mas precisará superar um histórico negativo contra os Blues, tendo perdido quatro dos últimos cinco confrontos diretos.

O Chelsea vive dias agitados após a saída de Enzo Maresca, sendo comandado interinamente por Calum McFarlan, enquanto Liam Rosenior não assume o comando da equipe. Em campo, os Blues vêm de um empate dramático contra o Manchester City, salvo por um gol de Enzo Fernández nos acréscimos, mas enfrentam um jejum de quatro jogos sem vitória na Premier League e um desempenho fraco como visitante recentemente. Apesar da turbulência, a motivação é alta: uma vitória no derby pode recolocar o time no G4, ultrapassando o Liverpool pelo saldo de gols.

✅ FICHA TÉCNICA

Fulham x Chelsea

Premier League

📆 Data e horário: quarta-feira, 7 de janeiro, às 16h30 (de Brasília)

📍 Local: Craven Cottage, em Londres (ING)

👁️ Onde assistir: Disney+

🟨 Arbitragem: Peter Bankes (árbitro); Edward Smart e Blake Antrobus (assistentes); Anthony Taylor

(quarto árbitro)

📺 VAR: Paul Tierney

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fulham (Técnico: Marco Silva):

Leno; Cuenca, Andersen, Diop; Castagne, Berge, Lukic, Robinson; Wilson, Kevin; Jimenez

Chelsea (Técnico: Calum McFarlane):

Jorgensen; James, Chalobah, Badiashile, Gusto; Caicedo, Fernandez; Estevao, Pedro, Neto; Delap

O Chelsea, do brasileiro João Pedro, enfrenta o Fulham fora de casa (Foto: Glyn KIRK / AFP)

