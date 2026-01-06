Fulham x Chelsea: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Premier League
Confira todas as informações do duelo válido pela Premier League
- Matéria
- Mais Notícias
Fulham e Chelsea se enfrentam nesta quarta-feira (7), em jogo válido pela Premier League. A bola rola às 16h30 (de Brasília), no Craven Cottage, em Londres (ING), e terá transmissão ao vivo do Disney+. ➡️Clique para assistir no Disney+
Relacionadas
- Futebol Internacional
Bento, ex-Athletico, recebe proposta de clube da Premier League
Futebol Internacional05/01/2026
- Futebol Internacional
Sem espaço na Inglaterra, revelação do Palmeiras é negociado ao Sporting
Futebol Internacional05/01/2026
- Lance! Biz
Maresca abriu mão de multa milionária ao deixar o Chelsea; veja cifras
Lance! Biz05/01/2026
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Ficha do jogo
O Fulham chega para o clássico com a moral nas nuvens após um empate heroico contra o Liverpool, garantido com um golaço de Harrison Reed nos acréscimos. A equipe de Marco Silva vive uma fase excelente, defendendo uma invencibilidade de cinco jogos que, apesar da 11ª posição na tabela, a deixa a apenas três pontos do próprio Chelsea e da zona europeia. O time tem sido letal no Craven Cottage, tendo marcado em 11 dos 12 jogos em casa nesta temporada, mas precisará superar um histórico negativo contra os Blues, tendo perdido quatro dos últimos cinco confrontos diretos.
O Chelsea vive dias agitados após a saída de Enzo Maresca, sendo comandado interinamente por Calum McFarlan, enquanto Liam Rosenior não assume o comando da equipe. Em campo, os Blues vêm de um empate dramático contra o Manchester City, salvo por um gol de Enzo Fernández nos acréscimos, mas enfrentam um jejum de quatro jogos sem vitória na Premier League e um desempenho fraco como visitante recentemente. Apesar da turbulência, a motivação é alta: uma vitória no derby pode recolocar o time no G4, ultrapassando o Liverpool pelo saldo de gols.
Tudo sobre o jogo entre Fulham x Chelsea pela Premier League (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Fulham x Chelsea
Premier League
📆 Data e horário: quarta-feira, 7 de janeiro, às 16h30 (de Brasília)
📍 Local: Craven Cottage, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+
🟨 Arbitragem: Peter Bankes (árbitro); Edward Smart e Blake Antrobus (assistentes); Anthony Taylor
(quarto árbitro)
📺 VAR: Paul Tierney
➡️Sem espaço na Inglaterra, revelação do Palmeiras é negociado ao Sporting
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Fulham (Técnico: Marco Silva):
Leno; Cuenca, Andersen, Diop; Castagne, Berge, Lukic, Robinson; Wilson, Kevin; Jimenez
Chelsea (Técnico: Calum McFarlane):
Jorgensen; James, Chalobah, Badiashile, Gusto; Caicedo, Fernandez; Estevao, Pedro, Neto; Delap
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias