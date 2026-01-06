Bournemouth x Tottenham: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Premier League
Confira todas as informações do duelo válido pela 21ª rodada
Bournemouth e Tottenham se enfrentam nesta quarta-feira (7), às 16h30 (de Brasília), pela 21ª rodada da Premier League. A partida será realizada no Vitality Stadium, em Bournemouth (ING), com transmissão ao vivo do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Ficha do jogo
O Bournemouth está em um momento pouco favorável. A equipe atravessa um jejum de vitórias na Premier League e chega pressionada pelos resultados recentes, com três empates e duas derrotas nas últimas cinco partidas. Mesmo atuando como mandante, o time ainda não conseguiu transformar desempenho em resultados consistentes nesta fase da temporada.
O Tottenham chega ao confronto em cenário mais positivo. Com um elenco mais qualificado, os Spurs vêm apresentando rendimento superior e aparecem como fortes candidatos a disputar vagas em competições internacionais. O retrospecto recente reforça o bom momento: nas últimas cinco partidas, a equipe somou três vitórias, apesar de duas derrotas, mantendo-se competitiva na briga na parte de cima da tabela.
Tudo sobre o jogo entre Bournemouth e Tottenham (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Bournemouth 🆚 Tottenham
21ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: quarta-feira, 7 de janeiro, às 16h30 (de Brasília)
📍 Local: Vitality Stadium, em Bournemouth (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Darren England
🚩 Assistentes: Scott Ledger, Akil Howson e Farai Hallam (quarto árbitro)
📺 VAR: Jarred Gillett (VAR1) e Simon Bennett (AVAR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Bournemouth (Técnico: Andoni Iraola)
Petrovic; Truffert, Hill, Senesi e Álex Jiménez; Alex Scott, Tavernier e Brooks; Kluivert, Semenyo e Evanilson.
Tottenham (Técnico: Thomas Frank)
Vicario; Pedro Porro, Romero, Van de Ven e Davies; Archie Gray e Rodrigo Bentancur; Mohammed Kudus (Muani), Wilson Odobert e Mathys Tel; Richarlison.
