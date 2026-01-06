Bournemouth e Tottenham se enfrentam nesta quarta-feira (7), às 16h30 (de Brasília), pela 21ª rodada da Premier League. A partida será realizada no Vitality Stadium, em Bournemouth (ING), com transmissão ao vivo do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ficha do jogo BOU TOT 21ª rodada Premier League Data e Hora Quarta-feira, 7 de janeiro, às 16h30 (de Brasília) Local Vitality Stadium, em Bournemouth (ING) Árbitro Darren England Assistentes Scott Ledger, Akil Howson e Farai Hallam (quarto árbitro) Var Jarred Gillett (VAR1) e Simon Bennett (AVAR) Onde assistir

O Bournemouth está em um momento pouco favorável. A equipe atravessa um jejum de vitórias na Premier League e chega pressionada pelos resultados recentes, com três empates e duas derrotas nas últimas cinco partidas. Mesmo atuando como mandante, o time ainda não conseguiu transformar desempenho em resultados consistentes nesta fase da temporada.

continua após a publicidade

O Tottenham chega ao confronto em cenário mais positivo. Com um elenco mais qualificado, os Spurs vêm apresentando rendimento superior e aparecem como fortes candidatos a disputar vagas em competições internacionais. O retrospecto recente reforça o bom momento: nas últimas cinco partidas, a equipe somou três vitórias, apesar de duas derrotas, mantendo-se competitiva na briga na parte de cima da tabela.

Tudo sobre o jogo entre Bournemouth e Tottenham (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Bournemouth 🆚 Tottenham

21ª rodada — Premier League

📆 Data e horário: quarta-feira, 7 de janeiro, às 16h30 (de Brasília)

📍 Local: Vitality Stadium, em Bournemouth (ING)

👁️ Onde assistir: Disney+ (serviço de streaming)

🕴️Arbitragem: Darren England

🚩 Assistentes: Scott Ledger, Akil Howson e Farai Hallam (quarto árbitro)

📺 VAR: Jarred Gillett (VAR1) e Simon Bennett (AVAR)

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Bournemouth (Técnico: Andoni Iraola)

Petrovic; Truffert, Hill, Senesi e Álex Jiménez; Alex Scott, Tavernier e Brooks; Kluivert, Semenyo e Evanilson.

Tottenham (Técnico: Thomas Frank)

Vicario; Pedro Porro, Romero, Van de Ven e Davies; Archie Gray e Rodrigo Bentancur; Mohammed Kudus (Muani), Wilson Odobert e Mathys Tel; Richarlison.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial