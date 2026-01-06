menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Bournemouth x Tottenham: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Premier League

Confira todas as informações do duelo válido pela 21ª rodada

Avatar
Lance!
Bournemouth (ING)
Dia 06/01/2026
16:30
Bournemouth x Tottenham: onde assistir pela Premier League (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraBournemouth x Tottenham: onde assistir pela Premier League (Foto: Arte/Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Bournemouth e Tottenham se enfrentam nesta quarta-feira (7), às 16h30 (de Brasília), pela 21ª rodada da Premier League. A partida será realizada no Vitality Stadium, em Bournemouth (ING), com transmissão ao vivo do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ficha do jogo

Bournemouth-escudo-onde-assistir
BOU
Tottenham-escudo-onde-assistir
TOT
21ª rodada
Premier League
Data e Hora
Quarta-feira, 7 de janeiro, às 16h30 (de Brasília)
Local
Vitality Stadium, em Bournemouth (ING)
Árbitro
Darren England
Assistentes
Scott Ledger, Akil Howson e Farai Hallam (quarto árbitro)
Var
Jarred Gillett (VAR1) e Simon Bennett (AVAR)
Onde assistir

O Bournemouth está em um momento pouco favorável. A equipe atravessa um jejum de vitórias na Premier League e chega pressionada pelos resultados recentes, com três empates e duas derrotas nas últimas cinco partidas. Mesmo atuando como mandante, o time ainda não conseguiu transformar desempenho em resultados consistentes nesta fase da temporada.

continua após a publicidade

O Tottenham chega ao confronto em cenário mais positivo. Com um elenco mais qualificado, os Spurs vêm apresentando rendimento superior e aparecem como fortes candidatos a disputar vagas em competições internacionais. O retrospecto recente reforça o bom momento: nas últimas cinco partidas, a equipe somou três vitórias, apesar de duas derrotas, mantendo-se competitiva na briga na parte de cima da tabela.

Tudo sobre o jogo entre Bournemouth e Tottenham (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Bournemouth 🆚 Tottenham
21ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: quarta-feira, 7 de janeiro, às 16h30 (de Brasília)
📍 Local: Vitality Stadium, em Bournemouth (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Darren England
🚩 Assistentes: Scott Ledger, Akil Howson e Farai Hallam (quarto árbitro)
📺 VAR: Jarred Gillett (VAR1) e Simon Bennett (AVAR)

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Bournemouth (Técnico: Andoni Iraola)
Petrovic; Truffert, Hill, Senesi e Álex Jiménez; Alex Scott, Tavernier e Brooks; Kluivert, Semenyo e Evanilson.

Tottenham (Técnico: Thomas Frank)
Vicario; Pedro Porro, Romero, Van de Ven e Davies; Archie Gray e Rodrigo Bentancur; Mohammed Kudus (Muani), Wilson Odobert e Mathys Tel; Richarlison.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Richarlison em ação pelo Tottenham (Foto: Ben Stansall/AFP)
Richarlison em ação pelo Tottenham (Foto: Ben Stansall/AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias