Dortmund x Bilbao: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Champions League
Confira todas as informações do duelo válido pela Champions League
Borussia Dortmund e Athletic Bilbao se enfrentam nesta quarta-feira (1), em jogo válido pela Champions League. A bola rola às 16h (de Brasília), no Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE), e terá transmissão ao vivo da HBO Max. ➡️Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY
Ficha do jogo
O Borussia Dortmund, treinado por Niko Kovač, chega para o jogo em excelente forma, estando invicto na temporada e ocupando a segunda posição na Bundesliga. A equipe vem de uma vitória por 2 a 0 sobre o Mainz, mas sua estreia na Champions League foi um eletrizante empate em 4 a 4 com a Juventus, no qual cedeu a vitória nos acréscimos.
O Athletic Bilbao, comandado por Ernesto Valverde, atravessa um momento difícil na temporada. Após um início promissor com três vitórias, a equipe vive uma queda de rendimento, somando apenas um ponto nos últimos três jogos do campeonato e vindo de uma derrota para o Villarreal. A situação na Champions League também é delicada, pois o time perdeu sua partida de estreia em casa para o Arsenal.
Tudo sobre o jogo entre Borussia Dortmund e Athletic Bilbao pela Champions League (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Borussia Dortmund x Athletic Bilbao
Champions League
📆 Data e horário: quarta-feira, 1 de outubro, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE)
👁️ Onde assistir: HBO Max
🟨 Arbitragem: Szymon Marciniak (árbitro); Tomasz Listkiewicz e Adam Kupsik (assistentes); Wojciech Myc (quarto árbitro)
📺 VAR: Pol van Boekel
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Borussia Dortmund (Técnico: Niko Kovac):
Kobel; Anton, Schlotterbeck, Bensebaini; Couto, Sabitzer, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Guirassy, Beier
Athletic Bilbao (Técnico: Ernesto Valverde):
Simon; Areso, Vivian, Paredes, Berchiche; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; I Williams, Sancet, Gomez; Guruzeta
