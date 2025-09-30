Borussia Dortmund e Athletic Bilbao se enfrentam nesta quarta-feira (1), em jogo válido pela Champions League. A bola rola às 16h (de Brasília), no Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE), e terá transmissão ao vivo da HBO Max. ➡️Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY



O Borussia Dortmund, treinado por Niko Kovač, chega para o jogo em excelente forma, estando invicto na temporada e ocupando a segunda posição na Bundesliga. A equipe vem de uma vitória por 2 a 0 sobre o Mainz, mas sua estreia na Champions League foi um eletrizante empate em 4 a 4 com a Juventus, no qual cedeu a vitória nos acréscimos.

O Athletic Bilbao, comandado por Ernesto Valverde, atravessa um momento difícil na temporada. Após um início promissor com três vitórias, a equipe vive uma queda de rendimento, somando apenas um ponto nos últimos três jogos do campeonato e vindo de uma derrota para o Villarreal. A situação na Champions League também é delicada, pois o time perdeu sua partida de estreia em casa para o Arsenal.

Tudo sobre o jogo entre Borussia Dortmund e Athletic Bilbao pela Champions League (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Borussia Dortmund x Athletic Bilbao

Champions League

📆 Data e horário: quarta-feira, 1 de outubro, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE)

👁️ Onde assistir: HBO Max

🟨 Arbitragem: Szymon Marciniak (árbitro); Tomasz Listkiewicz e Adam Kupsik (assistentes); Wojciech Myc (quarto árbitro)

📺 VAR: Pol van Boekel

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Borussia Dortmund (Técnico: Niko Kovac):

Kobel; Anton, Schlotterbeck, Bensebaini; Couto, Sabitzer, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Guirassy, Beier

Athletic Bilbao (Técnico: Ernesto Valverde):

Simon; Areso, Vivian, Paredes, Berchiche; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; I Williams, Sancet, Gomez; Guruzeta

