Estrela de Março x Botafogo: onde assistir ao vivo ao jogo pela Copinha
Glorioso pode garantir a classificação já na segunda rodada
- Matéria
- Mais Notícias
O Botafogo volta a campo pela Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta quarta-feira (7), às 21h30 (de Brasília), contra o Estrela de Março-BA, no Estádio Joaquim de Moraes Filho, em Taubaté, sede do Grupo 22. O Glorioso pode confirmar a classificação para a segunda fase. Estrela de Março x Botafogo terá transmissão da Cazé TV, no YouTube.
Relacionadas
- Botafogo
Arthur Cabral conta com confiança interna após férias para engrenar no Botafogo
Botafogo06/01/2026
- Botafogo
Botafogo anuncia contratação do atacante Lucas Villalba
Botafogo05/01/2026
- Futebol Nacional
Mirassol acerta a contratação de meia ex-Fluminense e Botafogo para 2026
Futebol Nacional05/01/2026
➡️ Botafogo anuncia contratação do atacante Lucas Villalba
Na estreia, contra o Águia de Marabá, o Glorioso sofreu e só marcou o gol da vitória aos 40 minutos da segunda etapa, com o atacante Matheusinho. Para o duelo, o técnico Rodrigo Bellão não terá o volante Marquinhos e o atacante Kadir, que foram chamados para a pré-temporada da equipe principal com o técnico Martín Anselmi.
A equipe alvinegra pode garantir sua classificação para a segunda fase já nesta quarta-feira e saberá as condições antes de entrar em campo, já que fechará o dia no Estádio Joaquim de Moraes Filho.
O Botafogo estará classificado com uma rodada de antecedência caso o Taubaté vença o Águia no jogo anterior, às 19h, e faça seu papel confirmando o favoritismo sobre o Estrela de Março. Se isso acontecer, o duelo entre Botafogo e Taubaté, no dia 7, sábado, valerá a liderança da chave e permanência na cidade para o primeiro mata-mata.
✅ Ficha técnica
ESTRELA DE MARÇO X BOTAFOGO
2ª RODADA — COPINHA
📆 Data e horário: quarta-feira, 5 de janeiro, às 21h30 (de Brasília);
📍 Local: Estádio Joaquim de Moraes Filho, em Taubaté (SP);
🟨 Árbitro: Ronald Horns Araújo;
🚩 Assistentes: Maria Eduarda Silva Pires e Viviane Pereira Lopes.
⚽ESCALAÇÕES
ESTRELA DE MARÇO: Elio Vinícius, Kaique Levi, Aleck, PH e Alexsandro; Jhon Marlley, Pedro Henrique e Gabriel Carvalho; Dudu, Alisson e Raí. Técnico: Júnior Nogueira.
BOTAFOGO: Rhyan Luca; Kadu, Danillo, Justino e Gabriel Abdias; Bernardo Valim, Cauã Zappelini e Caio Valle; Felipe Januário, Arthur Izaque e Kauan Toledo. Técnico: Rodrigo Bellão.
➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias