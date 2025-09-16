Na primeira rodada da Champios League, o Arsenal venceu o Athletic Bilbao por 2 a 0, no Estádio San Manes, em Bilbau, no País Basco. As substituições feitas por Mikel Arteta no segundo foram decisivas para a vitória dos Gunners. Vindos do banco de reservas, o brasileiro Gabriel Martinelli e belga Leandro Trossard anotaram os gols da partida.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A derrota marca o retorno do Athletic Bilbao na Champions League. Fora desde a temporada 2014/15, o Bilbao não pode contar com Nico Willians. A estrela do time não foi relacionada devido a uma lesão no adutor esquerdo.

continua após a publicidade

Com a vitória, a equipe do técnico Mikel Arteta soma quatro vitórias e apenas uma derrota neste começo de temporada. No último sábado (13), os Gunners venceram o Nottingham Forest por 3 a 0, pela Premier League.



Como foi a partida? ⚽

Com apoio da torcida, o Bilbao se impôs e dominou a posse de bola no início do jogo. Porém, os Gunners assumiram o controle da partida após os 20 minutos iniciais. Madueke rolou a bola para Eze, dentro da pequena do Bilbao, mas a Gorosabel negou a possibilidade do arremate. Mais uma vez, o camisa 20 dos Gunners fez boa jogada e cruzou para Gyokers, que mandou a bola à direita do gol.

continua após a publicidade

Aos 30', Gyokeres e Gabriel Magalhães se chocaram na disputa da mesma bola dentro da área de ataque. Os atletas permanecerem em campo, mas o camisa 14 precisou de atendimento para estancar sangramento. O Bilbao reagiu no final da primeira etapa. Berenguer partiu em velocidade e chutou cruzado. A bola passou rente ao gol e saiu pela linha de fundo. Nos acréscimos, Navarro finalizou para fora após interceptar passe de Gabriel Magalhães.

Leandro Trossard comemora gol na Champions com companheiros do Arsenal (Foto: Ander Gillena / AFP)

Na volta do intervalo, o Arsenal manteve o ritmo da etapa inicial. Aos 3 minutos do segundo tempo, Rice cobrou falta da entrada da área e Gyokeres cabeceou para fora. Apesar de envolvido nas principais oportunidades dos Gunners, o atacante foi substituído por Trossard aos 20' do segundo tempo.

Aos 26 minutos da segunda etapa, Martinelli entrou no lugar de Eze. Na jogada seguinte, em contra-ataque, Trossard escorou a bola para arrancada do brasileiro. O atacante, em sua primeira participação, venceu a marcação, invadiu a área e marcou o primeiro gol da partida.

A dupla de reservas brilhou novamente aos 41 minutos do segundo tempo. Dessa vez, Martinelli escapou da marcação pela esquerda e tocou para Trossard dentro da área. O belga dominou e finalizou para o fundo do gol, decretando a vitória do Arsenal.

O que vem por aí para Athletic Bilbao e Arsenal? 🔎

No próximo sábado (20), os bascos enfrentam o Valencia, às 16h (de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Espanhol. O próximo compromisso do Bilbao na Champions League será no dia primeiro de outubro contra o Borussia Dortmund.

Já o Arsenal recebe o Manchester City no domingo (21), às 12h30 (de Brasília), pela Premier League. Na Champions, os Gunners encaram o Olympiacos também no dia primeiro de outubro.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.