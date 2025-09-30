menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Napoli x Sporting: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo da Champions League

Confira as principais informações do duelo válido pela fase de liga

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/09/2025
14:44
Onde assistir Napoli e Sporting pela Champions League
imagem cameraOnde assistir Napoli e Sporting pela Champions League (Foto: Arte/Lance!)
Napoli e Sporting se enfrentam nesta quarta-feira (1), em jogo válido pela segunda rodada da Champions League. A bola rola às 16h (de Brasília), no Estádio Diego Armando Maradona, em Napoli (ITA). A partida tem transmissão ao vivo da HBO Max. ➡️Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ficha do jogo

NAP
SPO
2ª rodada
Champions League
Data e Hora
Quarta-feira, 1 de outubro , às 16h (de Brasília)
Local
Estádio Diego Armando Maradona, em Napoli (ITA)
Árbitro
Danny Makkelie
Assistentes
Hessel Steegstra e Allard Lindhout (quarto árbitro)
Var
Martin Hansson (VAR) Tomasz Kwiatkowski (AVAR) Michael Salisbury (AVAR1)
Onde assistir

O Napoli busca recuperação após começo ruim na temporada 2025/26. Os Azuris foram derrotados por 2 a 1 no clássico com o Milan, disputado no último domingo (28). Na estreia da Champions League, o time de Antonio Conte perdeu para o Manchester City por 2 a 0, no Etihad Stadium, na Inglaterra.

Por outro lado, o Sporting está em ótimo momento no Campeonato Português. Com 18 pontos em sete jogos, a equipe de Rui Manuel Borges está na segunda colocação do torneio. Pela Champions League, os Leões golearam o Kairat Almaty por 4 a 1 no Estádio José Alvalade.

Tudo sobre o jogo entre Napoli e Sporting pela Champions League (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Napoli x Sporting
Champions League
📆 Data e horário: quarta-feira, 1 de outubro, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Diego Armando Maradona, em Napoli (ITA)
👁️ Onde assistir: HBO Max
🟨 Arbitragem: Danny Makkelie (árbitro); Hessel Steegstra e Jan de Vries (assistentes); Martin Hansson (quarto árbitro)
📺 VAR: Martin Hansson (VAR) Tomasz Kwiatkowski (AVAR) Michael Salisbury (AVAR1)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Napoli (Técnico: Antonio Conte):
Alex Meret; Spinazzola, Sam Beukema, Juan Jesus e Miguel Gutiérrez; Stanislav Lobotka; Matteo Politano, Zambo Anguissa, Kevin De Bruyne e Scott McTominay; Rasmus Hojlund.

Sporting (Técnico: Rui Borges):
Silva; Iván Fresneda, Gonçalo Inácio, Zeno Debast e Maxi Araújo; Morten Hjulmand e Giorgi Kochorashvili; Geovany Quenda, Francisco Trincão e Pedro Gonçalves; Luis Suárez.

➡️Uefa anuncia data de estreia do Barcelona no Camp Nou pela Champions League

Kevin de Bruyne - Napoli x Arezzo
Kevin de Bruyne em ação pelo Napoli (Foto: Reprodução)
