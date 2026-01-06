Burnley x Manchester United: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Premier League
Confira todas as informações do duelo válido pela 21ª rodada
- Matéria
- Mais Notícias
Burnley e Manchester United se enfrentam nesta quarta-feira (7), às 17h15 (de Brasília), pela 21ª rodada da Premier League. A partida será realizada no Turf Moor, em Burnley (ING), com transmissão ao vivo da XSports e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Relacionadas
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Ficha do jogo
O Burnley chega para o confronto vivendo uma situação delicada na Premier League. A equipe ocupa a penúltima colocação, com apenas 12 pontos em 20 jogos, fruto de apenas três vitórias em toda a temporada. O cenário é ainda mais preocupante pelo longo jejum: são 12 partidas sem vencer, com dez derrotas e dois empates, sendo o último triunfo registrado ainda em 18 de outubro, contra o Leeds United.
O Manchester United aparece na sexta posição, com 31 pontos, mas atravessa um momento de instabilidade. A equipe vem de dois jogos sem vitória diante de adversários da parte inferior da tabela, Wolves e Leeds United, sequência que culminou na demissão de Rúben Amorim. Para esta partida, os Red Devils serão comandados interinamente por Darren Fletcher e seguem com desfalques relevantes, como Amad Diallo e Bryan Mbeumo.
Tudo sobre o jogo entre Burnley e Manchester United (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Burnley 🆚 Man United
21ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: quarta-feira, 7 de janeiro, às 17h15 (de Brasília)
📍 Local: Turf Moor, em Burnley (ING)
👁️ Onde assistir: XSports (TV aberta) e Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Stuart Attwell
🚩 Assistentes: Lee Betts, Timothy Wood e Sam Allison (quarto árbitro)
📺 VAR: Craig Pawson (VAR1) e Stuart Burt (AVAR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Burnley (Técnico: Scott Parker)
Dubravka; Kyle Walker, Laurent, Ekdal, Humphreys e Lucas Pires; Larsen, Oguchukwu, Florentino e Anthony; Broja.
Manchester United (Técnico: Darren Fletcher)
Lammens; Diogo Dalot, Leny Yoro, Lisandro Martínez e Luke Shaw; Casemiro, Manuel Ugarte, Patrick Dorgu, Matheus Cunha e Lacey; Benjamin Sesko.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias