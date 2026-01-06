menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Burnley x Manchester United: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Premier League

Confira todas as informações do duelo válido pela 21ª rodada

Avatar
Lance!
Burnley (ING)
Dia 06/01/2026
17:15
Burnley x Manchester United: onde assistir pela Premier League (Foto: Arte/Lance!)
Burnley x Manchester United: onde assistir pela Premier League (Foto: Arte/Lance!)
Burnley e Manchester United se enfrentam nesta quarta-feira (7), às 17h15 (de Brasília), pela 21ª rodada da Premier League. A partida será realizada no Turf Moor, em Burnley (ING), com transmissão ao vivo da XSports e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

Ficha do jogo

Burnley escudo onde assistir
BUR
Manchester United-escudo-onde-assistir
MUN
21ª rodada
Premier League
Data e Hora
Quarta-feira, 7 de janeiro, às 17h15 (de Brasília)
Local
Turf Moor, em Burnley (ING)
Árbitro
Stuart Attwell
Assistentes
Lee Betts, Timothy Wood e Sam Allison (quarto árbitro)
Var
Craig Pawson (VAR1) e Stuart Burt (AVAR)
Onde assistir

O Burnley chega para o confronto vivendo uma situação delicada na Premier League. A equipe ocupa a penúltima colocação, com apenas 12 pontos em 20 jogos, fruto de apenas três vitórias em toda a temporada. O cenário é ainda mais preocupante pelo longo jejum: são 12 partidas sem vencer, com dez derrotas e dois empates, sendo o último triunfo registrado ainda em 18 de outubro, contra o Leeds United.

O Manchester United aparece na sexta posição, com 31 pontos, mas atravessa um momento de instabilidade. A equipe vem de dois jogos sem vitória diante de adversários da parte inferior da tabela, Wolves e Leeds United, sequência que culminou na demissão de Rúben Amorim. Para esta partida, os Red Devils serão comandados interinamente por Darren Fletcher e seguem com desfalques relevantes, como Amad Diallo e Bryan Mbeumo.

Tudo sobre o jogo entre Burnley e Manchester United (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Burnley 🆚 Man United
21ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: quarta-feira, 7 de janeiro, às 17h15 (de Brasília)
📍 Local: Turf Moor, em Burnley (ING)
👁️ Onde assistir: XSports (TV aberta) e Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Stuart Attwell
🚩 Assistentes: Lee Betts, Timothy Wood e Sam Allison (quarto árbitro)
📺 VAR: Craig Pawson (VAR1) e Stuart Burt (AVAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Burnley (Técnico: Scott Parker)
Dubravka; Kyle Walker, Laurent, Ekdal, Humphreys e Lucas Pires; Larsen, Oguchukwu, Florentino e Anthony; Broja.

Manchester United (Técnico: Darren Fletcher)
Lammens; Diogo Dalot, Leny Yoro, Lisandro Martínez e Luke Shaw; Casemiro, Manuel Ugarte, Patrick Dorgu, Matheus Cunha e Lacey; Benjamin Sesko.

Matheus Cunha, do Manchester United, comemora gol marcado contra o Leeds pela Premier League (Foto: Darren Staples / AFP)
Matheus Cunha, do Manchester United, comemora gol marcado contra o Leeds pela Premier League (Foto: Darren Staples / AFP)

